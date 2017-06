Femeie trimisă cu forţa la dezalcoolizare

« Alte stiri din categoria Actualitate

O răzbunare cu foc i-a adus unei femei din comuna Lunca o condamnare de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Acuzată de distrugere prin incendiere, femeia, Florentina L., a fost obligată şi la plata unor daune materiale de 2.500 de lei. În plus, aceasta a fost obligată şi la tratament pentru dezalcoolizare, faptele fiind comise pe fondul beţiei.

Totul s-a petrecut pe 4 noiembrie 2014, după ce femeia, văduvă de un an şi mamă a cinci copii, a mers la fosta ei locuinţă şi a început să-i înjure pe foştii vecini, făcându-i în fel şi chip, nemulţumirile fiind legate de hatul dintre proprietăţi. Ba mai mult, la un moment dat Florentina L. i-a ameninţat că le dă foc la casă, iar fiica vecinilor i-a chemat pe poliţişti. Ajunşi la locul scandalului, aceştia au reuşit să o potolească pe femeia pusă pe ceartă, dar după numai 10 minute de la plecarea acestora, Florentina L. s-a dus lângă gardul despărţitor şi a aruncat un chibrit aprins pe un stog de furaje aflat în apropriere, focul extinzându-se la o altă căpiţă de fân, dar şi la adăpostul porcilor.

Anunţaţi chiar de către primarul comunei, poliţiştii au revenit la locul scandalului şi au găsit-o pe femeie cu o cutie de chibrituri, Florentina L. recunoscând cu nonşalanţă că ea a dat foc, flăcările fiind stinse cu ajutorul pompierilor de la Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă.

După stingerea incendiului, poliţiştii au dus-o pe femeie la Secţia de psihiatrie, unde a fost internată, medicii legişti care au expertizat-o stabilind că „fapta pentru care a fost cercetată a fost comisă cu discernământ”. Audiată, Florentina L. a recunoscut că a incendiat în mod voit stogul de fân din curtea locuinţei vecinei sale, cu intenţia de a provoca daune materiale, motivându-şi fapta prin neînţelegerile avute cu vecinii. Trimisă în judecată, femeia a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare.

Dar cum ea a fost internată de trei ori în spital cu diagnosticul sindrom de sevraj etanolic, dependenţă alcoolică cu tulburări severe de comportament, instanţa i-a impus să se supună măsurilor de tratament şi îngrijire medicală. Astfel, timp de trei ani, Florentina L. a fost obligată să respecte o serie de măsuri, magistraţii atrăgându-i atenţia că, în cazul nerespectării acestor obligaţii, ea riscă să ajungă în puşcărie.