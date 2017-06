Cod galben de ploi la Botoşani

« Alte stiri din categoria Actualitate

Judeţul Botoşani se află începând de ieri sub cod galben de ploi, acesta fiind valabil până astăzi la ora 23.00. Astăzi, va ploua pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor fi mai mici faţă de normalul termic din această perioadă, maxima fiind de 19°C, iar minima de 13°C. Mâine, cerul va fi parţial noros, iar temperaturile vor fi cuprinse între 24° C, maxima şi 14°C, minima. Sâmbătă sunt şanse de ploaie, dar temperaturile vor creşte, maxima zilei fiind de 28°C, iar minima de 16° C.

Începând de duminică vara îşi va face simţită prezenţa, iar temperaturile vor reveni la normalul termic al acestei perioade. Astfel, maxima zilei va fi de 29° C, iar minima de 17° C. Luni, vremea va continua în aceeaşi notă maxima zilei fiind de 27°C, iar minima de 15°C. Marţi, cerul va fi însorit, iar temperaturile vor fi cuprinse între 29°C, maxima şi 18°C, minima.