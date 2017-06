DNA răscoleşte Fiscul şi fotbalul

« Alte stiri din categoria Actualitate

Procurorii DNA - Serviciul teritorial Suceava par să fi pus tunurile pe instituţiile din Botoşani. Ieri, anchetatorii au descins la sediul AJFP, în cadrul unei alte anchete ce vizează presupuse fapte de corupţie. Astfel, în baza unui mandat de percheziţie, poliţiştii judiciarişti de la DNA au ajuns la prima oră a dimineţii la sediul AJFP Botoşani şi au solicitat mai multe documente, dosare şi procese verbale de inspecţie financiar-fiscală, o serie de registre şi evidenţe de la control fiscal, precum şi serviciul de executări silite.

Concomitent, alte echipe de investigatori s-au prezentat la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, Direcţia Contribuabililor Mijlocii Iaşi, precum şi la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, de unde au ridicat alte zeci de dosare şi evidenţe fiscale. „Cercetările sunt efectuate într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate acestora, comise în perioada 2013-2016. În total, au fost efectuate 12 percheziţii, dintre care patru la sediile unor instituţii publice din judeţele Botoşani, Iaşi şi Neamţ‚ iar restul la sediile unor persoane juridice”, a precizat pentru „Monitorul” procurorul Adrian Deaconu din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice al DNA - structura centrală.

Potrivit aceloraşi surse, ar fi vorba de presupuse fapte de luare şi dare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu, însă numele celor vizaţi şi denumirile agenţilor economici nu au fost făcute publice. Concomitent, mai multe persoane au fost invitate la sediul DNA Suceava, pentru o serie de audieri.

Interesant este că nici o persoană nu a ştiut ieri care este ţinta anchetei iniţiate de procurorii anticorupţie, acţiunea luându-i pe toţi prin surprindere. Fiscul botoşănean a refuzat să comenteze în vreun fel descinderea DNA de ieri, îndrumând reprezentanţii presei către purtătorul de cuvânt al administraţiei regionale de la Iaşi.

Printre unităţile călcate de cei de la DNA Suceava s-a aflat însă şi Clubul de fotbal FC Botoşani, de unde au fost ridicate mai multe documente fiscale. „Ar fi un control încrucişat. Am înţeles că sunt mai multe companii în oraş verificate şi nu-mi dau seama care este legătura cu FC Botoşani, dar nu am nici o emoţie”, a declarat Valeriu Iftime, preşedintele FC Botoşani, care a adăugat că unitatea nu are datorii la stat privind plata impozitelor sau a TVA.

