Drumuri civilizate interzise botoşănenilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ca o sfidare a botoşănenilor, drumul naţional spre Târgu Frumos se repară doar pe sectorul ieşean. Administratorii arterelor naţionale nu văd nici o problemă şi fac din nou promisiuni, în timp ce sute de şoferi care pleacă spre Iaşi îşi caută vina pentru că s-au născut într-un judeţ ignorat de autorităţi.

În urmă cu o lună, reporterii „Monitorul” descriau starea deplorabilă a drumului naţional care face legătura judeţului Botoşani cu sudul ţării. Cu excepţia tronsoanelor acoperite de asfalt toamna trecută, drumul ridica probleme majore din cauza gropilor şi, ceea ce era de-a dreptul frustrant pentru botoşăneni, după trecerea limitei de judeţ, artera naţională era într-o stare mult mai bună. Promisiunile de la acea dată a administratorilor, transmise prin vocea prefectului Dan Şlincu, anunţau intervenţii în maxim două săptămâni. După patru săptămâni au apărut lucrările de reperaţii, dar nu pe sectorul botoşănean al drumului, ci tot pe cel ieşean.

„Haideţi să nu instigăm judeţele între ele. Direcţia are un buget, are priorităţi. Am turnat anul trecut covoare asfaltice la Flămânzi şi Frumuşica, s-au făcut tratamente bituminoase între Copălău şi Botoşani”, a declarat Ovidiu Laicu, director general la DRDP Iaşi.

Nici varianta de drum judeţean către Iaşi, cea care de la Flămânzi urmează traseul Prăjeni-Plugari, nu reprezintă o soluţie pentru şoferi. Sectorul ieşean, reabilitat cu fonduri europene, arată impecabil, în timp ce tronsonul botoşănean, făcut cu bani de la judeţ pe motiv că investiţia europeană dura prea mult, arată jalnic.

Răspunsul autorităţilor în faţa situaţiei care dezavantajează sute de şoferi botoşăneni care pleacă zilnic spre Iaşi cuprinde explicaţii cusute cu aţă albă şi noi promisiuni. Prefectul Dan Şlincu a declarat că „se aşteaptă avizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de modernizare a drumului naţional de aproximativ 80 de kilometri, de la Botoşani până la Târgu Frumos şi din acest motiv nu au loc reparaţii prin amenajarea de noi covoare asfaltice pe tronsonul din judeţul Botoşani”. Acelaşi studiu se aşteaptă însă şi pentru traseul ieşean al drumului, care arăta mai bine acum o lună, şi care arată şi mai bine în prezent, graţie noilor intervenţii. Iar tronsonul pe care în acest an nu s-a turnat niciun metru pătrat de asfalt este de puţin peste 30 de kilometri, nu de 80 de kilometri.

Atât Ovidiu Laicu, cât şi prefectul promit din nou că „într-o săptămână, două, se vor face reparaţii”.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.

- Irina SIMINICEANU

- Alexandru DOROFTEI