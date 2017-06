Bulevardul George Enescu se schimbă la faţă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Municipalitatea botoşăneană a demarat lucrările de reabilitare a Bulevardului George Enescu, tronsonul delimitat de Bulevardul Eminescu şi Strada Primăverii. Viceprimarul Marian Murariu a declarat că aceasta este prima lucrare de amploare din acest an la capitolul întreţinere şi reparaţii străzi. „De când am fost instalat viceprimar, am constatat că această stradă, foarte circulată, are multe probleme. Încă de anul trecut mi-am dorit să facem această lucrare, dar nu au mai fost fonduri”, a explicat edilul. Pe această stradă asfaltul vechi va fi frezat şi va fi turnat covor asfaltic nou, vor fi înlocuite bordurile şi refăcute trotuarele. Se estimează că lucrările vor dura trei-patru luni.

În urmă cu câteva zile s-a turnat asfalt pe trotuarele aferente străzii I.C. Brătianu, de la strada Petru Rareş până la strada Eternităţii. Anul trecut pe acel tronson a fost turnat covor asfaltic, însă vremea nu a mai permis reabilitarea trotuarelor.

„Vor urma şi alte lucrări, pentru că trebuie să facem o prioritizare a acestora. Spre exemplu, pe lângă Şcoala 6 este o stradă care necesită reparaţii pentru că acolo bălteşte apa şi cetăţenii din zonă sunt nemulţumiţi şi vom interveni şi acolo. Mai avem în apropiere de Octav Băncilă zone care au nevoie de asfalt”, a mai spus Marian Murariu.

Municipalitatea a alocat pentru întreţinerea şi reparaţia străzilor 4,05 milioane de lei, sumă în care intră şi achiziţionarea de indicatoare şi realizarea marcajelor rutiere.