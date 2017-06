Clienţi ţepuiţi de un depozit de materiale

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mai mulţi botoşăneni acuză faptul că ar fi fost păcăliţi de reprezentanţii societăţii Duo Mat Retail SRL, care i-ar fi păgubit cu mii de lei. Oamenii susţin că au cumpărat materiale de construcţii, le-au lăsat în custodia firmei, dar când să înceapă lucrările au descoperit că depozitul de materiale şi-a închis porţile, iar reprezentanţii firmei nu mai sunt de găsit. În plus, nimeni nu mai răspunde la telefoanele de contact ale firmei.

Printre cei păcăliţi se află şi o tânără din Botoşani, Mirela Chilărescu, care ar fi fost înşelată cu peste 38.000 de lei. Botoşăneanca spune că pe 3 aprilie 2017 a cumpărat de la firma cu pricina 40 de paleţi de BCA, 120 de saci de mortar şi 6.000 de kilograme de fier beton, dar când să ridice materialele nu a mai avut de unde. Punctul de lucru Duo Mat Retail de la „Lebăda” era gol-goluţ, iar porţile erau închise.

„Muncesc în Italia şi am economisit banii cu sudoare ca să-i construiesc o casă fetiţei mele. Am avut un teren din partea mamei mele şi am început să fac actele. Cum trebuia să mă întorc la muncă în Italia, am decis să cumpăr prima dată materialele, să plătesc arhitectul şi firma de construcţie. Totul a fost bine până când a trebuit să ridic materialele la societatea Duo-Mat, dar firma de construcţie a găsit depozitul închis şi nimeni nu mai era de găsit”, a povestit Mirela Chilărescu.

Reporterii „Monitorul” au încercat să ia legătura cu reprezentanţii firmei, la numerele de telefon menţionate pe facturi, însă nimeni nu a mai răspuns.

Astfel, ieri, la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, cazul „Duo Mat Retail” era deja cunoscut. „În total au fost înregistrate 10 plângeri, care se află în lucru la Secţia de Poliţie Rurală nr. l Botoşani, cauzele fiind în prezent la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani pentru număr unic, cercetările fiind efectuate sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune”, a declarat Nicoleta Federciuc, purtător de cuvânt în cadrul IJP Botoşani.

Istoricul firmei este învăluit în mister. Iniţial, prima societatea a purtat numele de Duo Mat SRL şi avea sediul în municipiul Suceava, pe strada Cernăuţi nr. 101 A. Ulterior, firma a intrat în insolvenţă, iar din toamna lui 2014 a fost preluată de un lichidator judiciar. După numai o zi, la Registrul Comerţului a fost înfiinţată o altă firmă, Duo Mat Retail SRL Suceava, care funcţiona la aceeaşi adresă şi care a preluat prin contract de la lichidatorul judiciar o parte din bunurile primei societăţi.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.