Mii de elevi intră în Evaluarea Naţională

3.709 elevi botoşăneni, absolvenţi de gimnaziu, susţin astăzi proba scrisă la limba şi literatura română, din cadrul Evaluării Naţionale. Examenul începe la ora 09.00, accesul elevilor în săli fiind permis cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 08.30.

Candidaţii au la dispoziţie două ore pentru a rezolva subiectele, timp calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

Acest examen naţional este foarte important pentru absolvenţii de gimnaziu, dat fiind faptul că ponderea mediei de la Evaluarea Naţională va fi de 80%, iar cea a mediilor din gimnaziu de 20%, faţă de 75%, respectiv 25%, cât au fost în 2016, în stabilirea mediei de admitere la liceu.

O altă noutate vizează contestaţiile. Începând din acest an, se elimină regula diferenţei de 50 de sutimi, astfel că nota va fi modificată şi dacă între nota iniţială şi cea după contestaţie este o diferenţă mai mică de 50 de sutimi. „Candidaţii la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoştinţă sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus şi cu 0,10 puncte, şi cu 0,50. Urmare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii”, a anunţat Ariana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Candidaţii vor fi instruiţi înainte de începerea examenului în legătură cu regulile acestuia, după care va începe testarea. Toate sălile de examen sunt prevăzute cu camere de supraveghere video. Elevii nu trebuie să intre în săli cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, notiţe, rezumate, ciorne, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Pe 21 iunie, elevii vor susţine proba la matematică.

Rezultatele vor fi afişate în 26 iunie. În perioada 27-29 iunie este programată rezolvarea contestaţiilor, iar rezultatele finale vor fi anunţate pe 30 iunie.