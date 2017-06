Defrişări denunţate pe Facebook

« Alte stiri din categoria Actualitate

Primarul comunei Dângeni, Cătălin Rotundu, susţine pe o reţea de socializare că la el în comună au loc defrişări masive şi ilegale. „La Dângeni pădurile se defrişează cu hectarele, nu înţeleg cum e posibil? Ca primar nu ştiu nimic şi nici nu am fost informat, dar sigur conducerea PSD a judeţului ştie, poate ne spune şi nouă câte ceva!! Jefuială pe căpătuială şi după ei potopul!!”, se arată în postarea primarul.

De partea cealaltă, Marius Havriş, directorul Direcţiei Silvice Botoşani, cea care are în administrare fondul forestier din zonă spune că toate aceste tăieri sun legale şi există autorizaţie pentru acest lucru. „Domnul primar a trecut într-o zi pe acolo şi i s-a părut lui că se întâmplă nu ştiu ce ilegalităţi. El nu are nici o treaba cu ce facem noi, în zona cu pricina se usucă foarte mult specia frasin şi vrem să curăţăm locul pentru că tot ce am plantat acolo a crescut necorespunzător. Scopul acestor tăieri este de a îmbunătăţi această situaţie prin plantarea altor copaci”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Silvice. Acesta mai susţine că, din punct de vedere legal, nu are nici o obligaţie de a informa primăria pentru că fondurile forestiere publice sunt administrate de Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică şi Ocolul Silvic Truşeşti.