Distracţie la scăldat terminată în comă

O zi de distracţie în aer liber a fost la câteva minute distanţă de a se termina tragic pentru un grup de tineri din judeţul Botoşani. Pentru a scăpa de caniculă, doi băieţi şi-au luat prietenele şi au plecat ieri la plaja amenajată de la Stânca. Aceştia au intrat în apă, mai ales că ştiau să înoate, iar fetele erau pe două saltele. La un moment, însă, distracţia s-a transformat în coşmar. Una dintre fetele din grup s-a dezechilibrat de pe saltea şi a căzut în apă. Aflat lângă ea, prietenul a sărit imediat în ajutorul ei, reuşind s-o urce din nou pe saltea. A rămas, însă, fără suflare, reuşind cu greu să se menţină la suprafaţă.

Martor la întreaga scenă a fost celălalt tânăr venit la plajă şi care se afla pe mal cu alţi prieteni. „El a strigat la mine vino să mă ajuţi, însă am crezut că este o glumă, că se joacă. Şi fata de lângă mine a crezut că, de fapt, este o glumă. Dar imediat apoi i-am văzut faţa schimonosită de panică şi am realizat că nu este nici o glumă, că, de fapt, este în pericol. Am sărit imediat în apă, să-l ajut. O altă fată a sărit şi ea în sprijinul lor şi a reuşit să-i îndrepte spre mal. El, însă, nu a reuşit să se menţină la suprafaţă şi, până am ajuns la el să-l scot afară a mai trecut un minut, poate două, cât a fost sub apă”, a povestit Petru V., prietenul tânărului căzut în apă. Adusă la mal, victima nu mai respira, aşa că salvatorul a început imediat manevrele de resuscitare.

„Am reuşit să-l fac să respire din nou şi am sunat la 112, pentru a cere ajutor. I-am făcut respiraţie gură la gură”, a mai spus Petru V., adăugând că situaţia ar fi fost una mult mai simplă dacă la plaja de la Stânca ar exista măcar un salvamar.

În urma apelului, la faţa locului a ajuns un echipaj de prim ajutor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Ştefăneşti, care l-a preluat pe tânăr în stare de inconştienţă şi au pornit spre Botoşani. În acelaşi timp de la Botoşani a plecat în întâmpinare o ambulanţă de terapie intensivă a SMURD, care l-a preluat pe tânăr.

Starea acestuia era, însă, una deosebit de gravă, din cauza privării de oxigen a creierului, acesta fiind extrem de agitat, patru membri ai echipajului reuşind cu greu să îl ţină pentru a putea fi sedat. „Pacientul a fost preluat în stare de comă, cel mai probabil posthipoxică, adică privarea creierului de oxigen, resuscitat la faţa locului de persoane laice, care l-au scos din apă. A fost preluat inconştient, extrem de agitat, a fost sedat şi intubat. A ajuns la spital ventilat mecanic”, a menţionat un medic din cadrul UPU-SMURD.

Un echipaj de poliţie a ajuns la faţa locului, însoţindu-i la secţie pe ceilalţi trei tineri care erau cu victima, pentru a le lua declaraţii.

