Lăsaţi fără apă de o conductă spartă în şase locuri

Sute de botoşăneni de pe Calea Naţională şi de pe strada Ştefan cel Mare au rămas fără apă de două ori în doar două zile. Totul s-a întâmplat din cauza unor avarii la conducta de apă care s-a spart de mai multe ori duminică şi ieri. Defecţiunile au provocat nemulţumiri oamenilor din cartier care, în plină vară, au rămas fără apă.

La faţa locului s-a deplasat duminică o echipă de la Nova Apaserv pentru a remedia situaţia. „Este vorba de o conductă de 200 mm din oţel care a cedat şi am fost nevoiţi să oprim apa la blocurile turn de pe Calea Naţională şi strada Ştefan cel Mare. Am avut destul de multe probleme fiindcă a trebuit să săpăm trei metri până la ţeavă. Noi am rezolvat iniţial şi am dat drumul la apă, dar luni dimineaţă s-a spart din nou în şase locuri conducta, era ceva stil fluier şi am fost nevoiţi să sistăm iar apa”, a spus inginer Romeo Obuf, şeful echipelor de intervenţie din cadrul Nova Apaserv. Potrivit acestuia, una dintre posibilele cauze ale acestor avarii în zonă ar fi faptul că în momentul construirii blocurilor s-au aruncat deşeuri, inclusiv saci cu var, care în timp au afectat toate ţevile din zonă. De altfel, în perioada următoare reprezentanţii Nova Apaserv doresc să schimbe toate conductele din acel cartier pentru a nu mai exista altfel de probleme.