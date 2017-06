Tânărul care şi-a salvat prietena este în stare critică

« Alte stiri din categoria Actualitate

Tânărul scos din apă luni după-amiază este în comă profundă la spital. Medicii i-au recoltat şi probe toxicologice, pentru a vedea dacă nu era băut sau consumase substanţe interzise. „Pacientul se află internat pe secţia de terapie intensivă, cu comă de gradul III-IV, scor Glasgow 3. Chiar dacă vârsta este tânără, prognosticul este unul rezervat, pentru că încă nu se ştie exact dacă există leziuni la nivel cerebral şi gravitatea acestora”, a precizat medicul Petre Rădăuceanu, şeful UPU-SMURD Botoşani.

Ca un paradox, zona privată unde s-a întâmplat totul, deşi este o plajă, nu are acces şi la apă. Potrivit unor surse din cadrul Primăriei Ştefăneşti, proprietarul a înaintat documentaţia pentru a solicita aprobarea unei zone de agrement pe malul lacului de acumulare de la Stânca, aflat la graniţa cu Republica Moldova. Acesta are depusă cererea pentru autorizaţie, care este în curs de aprobare, în prezent având autorizaţie doar pentru o construcţie provizorie, care este scena amplasată în apropiere de malul apei. Cu toate acestea, cu scăldatul este o cu totul altă situaţie, asta pentru că proprietarul terenului pe care se doreşte amenajarea plajei, nu are drept de utilizare şi a apei barajului, care ţine de Apele Române.

De altfel, proprietarul a pus la intrarea în zona privată un semn pe care este scris „Zonă necontrolată sanitar şi nerecomandată îmbăierii”, deşi locul este cunoscut de ani de zile ca unul în care localnicii, şi nu numai, vin tocmai pentru a se scălda în apa nu foarte adâncă. Între timp, un tânăr este în comă pentru că s-a aventurat într-o zonă nesupravegheată şi în care nici nu există posibilitatea legală de a avea un salvamar.

Scorul Glasgow (GSC) se calculează prin evaluarea reacţiei oculare (O), verbale (V) şi motorii (M) a pacientului traumatizat şi prin însumarea punctajului obţinut la fiecare dintre aceste trei categorii. Valoarea normală este de 15 puncte. Un scor sub 8 este definitoriu pentru comă, iar o valoare de 3 (GCS = O1V1M1 = 3 puncte) defineşte areactivitatea completă. Scorul GSC are valoare evaluativă şi prognostică. Scorul Glasgow minim este 3.