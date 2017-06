Alertă pentru un copil dispărut

« Alte stiri din categoria Actualitate

Autorităţile din Botoşani au declanşat ieri o serie de operaţiuni pentru identificarea unui copil dat dispărut. Este vorba de un băieţel de trei ani din Tudora, care şi-a însoţit părinţii la muncile agricole. La un moment dat, aceştia au realizat însă că micuţul nu mai este de găsit şi au sunat la 112.

Oamenii s-au temut că micuţul ar fi putut să cadă în râul Siret, dat fiind că terenul agricol se află lângă apă.

La faţa locului s-au deplasat poliţişti, jandarmi şi angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani. După câteva zeci de minute de căutări, oamenii l-au găsit pe copil în viaţă, într-o pădurice din zonă.

Operaţiunea de căutare a început imediat cum părinţii i-au alertat pe bunicii copiilor, care erau şi ei la prăşit. Celor patru li s-au alăturat la scurt timp un echipaj al SVSU Tudora, dar şi unul al ISU Botoşani, precum şi două echipaje de poliţie din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Botoşani. „Noi eram la prăşit şi copiii stăteau împreună la umbră. La un moment dat băieţelul a plecat de lângă surioara lui, dar ea nu ne-a spus. Când am observat, am întrebat-o, iar ea ne-a spus că a plecat. Am început să îl căutăm peste tot”, a spus mama copilului, încă în stare de şoc după ce micuţul fusese găsit.

Din fericire, copilul a fost găsit după doar câteva zeci de minute de căutări, care au părut, însă, cele mai lungi. Cea care l-a găsit, la câteva sute de metri depărtare de ei, într-o pădurice de salcâm, aproape de malul apei, a fost bunica băieţelului.