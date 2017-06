Concurenţă pentru gradaţia de merit

« Alte stiri din categoria Actualitate

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) a anunţat marţi punctajele acordate în urma evaluării dosarelor cadrelor care doresc să obţină gradaţie de merit. În acest an au depus dosare 274 de cadre didactice, respectiv doi angajaţi din rândul personalului didactic auxiliar. Aceste dosare au fost evaluate de comisii constituite la nivelul IŞJ.

Persoanele nemulţumite de punctajul obţinut pot depune contestaţii azi şi mâine. Dosarele semnatarilor contestaţiilor vor fi reevaluate în intervalul 3-5 iulie, iar pe 7 iulie Consiliul de Administraţie al IŞJ va valida rezultatele finale.

Structura de conducere a IŞJ a stabilit că în acest an se acordă 216 gradaţii de merit pentru personalul didactic şi două gradaţii pentru personalul didactic auxiliar. Gradaţia de merit este o recompensă financiară pentru cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitate. În fiecare an concurenţa la acest concurs este mare, dat fiind faptul că gradaţia se acordă pentru o perioadă de cinci ani şi reprezintă un plus de 25% la salariul lunar. Din dorinţa de a fi sigure că primesc gradaţia, multe cadre depun dosare de sute de pagini. În urmă cu câţiva ani se propunea ca dosarele să aibă un număr limitat de pagini, însă această propunere nu a mai fost pusă în practică.