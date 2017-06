Veteran mort pus să plătească pază şi salubrizare

« Alte stiri din categoria Actualitate

Faptul că primarii din judeţ nu respectă legislaţia referitoare la veteranii de război nu este o noutate, colonelul de la conducerea structurii care-i reprezintă pe cei ce au luptat pentru ţară, sau pe urmaşii acestora, menţionând de multe ori în cadru oficial aceste aspecte. Ultimul caz însă, petrecut la Corlăteni, este unul cu adevărat incredibil.

Un veteran de război a decedat în 2014, iar anul trecut, în 2016, văduva acestuia era pusă pe lista de plată a impozitului pe teren, clădiri, pază şi salubrizare, deşi legea prevede scutiri. Mai mult, în 2017, pe lista datornicilor apare şi cel decedat. „Plăteşte mortul şi salubrizare şi paza PSI, tot! Nu este posibil aşa ceva!”, a declarat colonelul Gheorghe Jalbă, solicitând prefecturii să se implice pentru a determina primăriile să respecte legile în acest domeniu.

Primarul Costel Gavril de la Corlăteni crede că pentru această situaţie de vină este o eroare, fie umană, fie a calculatorului din compartimentul financiar-contabil. „Ne cerem scuze, dacă s-a întâmplat aşa ceva. Oricum, doar n-am băgat mâna în buzunarul omului. E posibil să se mai fi întâmplat, dar cu documentele necesare s-au clarificat problemele apărute”, a spus edilul şef.

Potrivit colonelului Gheorghe Jalbă, în fiecare lună vin câte trei-patru veterani sau văduve ale acestora pentru a lua din nou de la asociaţie documentele cu care să demonstreze la primărie că fac parte dintr-o categorie scutită de plata impozitelor şi taxelor locale.

Conform legilor, veteranii sunt scutiţi de la plata impozitelor pe terenuri, case şi mijloacele de transport, beneficiază de indemnizaţii, sporuri şi rente lunare, de contravaloarea tratamentelor medicale, a transportului cu mijloace de transport în comun, însă beneficiile popriu-zise sunt mici ca valoare. Spre exemplu, sporul pentru primul an de participare la război constă în infima sumă de 20 de lei. Fiecare lună de război ce depăşeşte acest prim an calendaristic, este plătită cu un plus de cinci lei.

Sunt evidente eforturile minime făcute de stat pentru a recompensa ceea ce au făcut aceşti bravi români, aflaţi, oricum, pe cale de dispariţie. În judeţul Botoşani mai sunt 602 veterani şi puţin peste 2.600 de văduve de veterani de război.