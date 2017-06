Accident cumplit în intersecţia morţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Trei accidente rutiere au avut loc ieri, într-un interval scurt de timp. Cel mai grav dintre acestea a avut loc pe drumul judeţean ce leagă Botoşaniul de Vorona, la doar 10 kilometri de municipiu, în intersecţia cu drumul Curteşti-Cristeşti, un loc marcat de accidente grave, unele soldate chiar cu decese.

Andreea C., de 22 de ani, aflată la volanul unui Fiat Punto, care mergea dinspre Botoşani spre Vorona, a fost prinsă în maşină după ce un Seat Altea, condus de Ciprian C. din Braşov, care circula dinspre Cristeşti spre Orăşeni Deal, a intrat în intersecţie fără să îi acorde prioritate celeilalte maşini. „Veneam dinspre Cristeşti. Nu am fost atent. Am greşit! Îmi pare rău!”, a spus şoferul vinovat, aflat în stare de şoc după producerea accidentului.

Impactul a fost unul violent, pe carosabil neexistând urme de frânare, cele două maşini fiind distruse complet în părţile frontale. La faţa locului au ajuns echipajele de descarcerare ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Tot la spital a fost adus şi fratele femeii, de şase ani, aflat în maşina acesteia, la locul accidentului ajungând în scurt timp două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA).

Femei rănite în drum spre praznic

Aproape în acelaşi timp cu accidentul de la Orăşeni, la Cordăreni, o maşină s-a dat peste cap într-un şanţ, cu patru persoane în habitaclu. Incidentul s-a întâmplat în localitatea Griviţa, când un localnic a luat patru bătrâne pentru a le duce la un praznic. Într-o curbă uşoară şoferul a pierdut controlul volanului, a ajuns pe acostament şi ulterior s-a izbit de şanţul în care s-a răsturnat.

Două bătrâne de pe bancheta din spate a maşinii au suferit mai multe traumatisme şi au fost preluate de ambulanţe şi transportate la spitalul din Dorohoi. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.

La câteva ore mai târziu, pompierii au fost din nou solicitaţi să intervină la un accident rutier petrecut în localitatea Stăuceni, unde a avut loc un impact între două autoturisme. Din fericire, nu au fost decât pagube materiale, pompierii fiind solicitaţi pentru a spăla carosabilul.

Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a cotidianului „Monitorul de Botoşani”.