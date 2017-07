Proces după un divorţ cu bătăi

« Alte stiri din categoria Actualitate

Gelozia, dorinţa de răzbunare şi alcoolul au generat scene incredibile în comuna Santa Mare. Abia divorţat, un bărbat şi-a bătut fosta soţie cu cizma, până a băgat-o pe femeie în spital. Acuzat de violenţă în familie, bărbatul, Valeriu V. de 32 de ani, a fost trimis în judecată. Scenele desprinse parcă din Evul Mediu s-au petrecut în seara de 6 noiembrie 2015, la circa două săptămâni de la pronunţarea sentinţei de divorţ.

Acţiunea de divorţ fusese deschisă de Valeriu, însă hotărârea judecătorească nu le fusese comunicată, aşa că Anca şi Valeriu continuau să locuiască sub acelaşi acoperiş, o casă primită moştenire de bărbat. În seara cu pricina, Valeriu a fost plecat prin sat, iar când s-a întors era beat criţă. Ce l-a înfuriat cel mai mult a fost că a găsit uşa casei încuiată pe interior. A luat un ciocan de afară şi, după ce a forţat uşa, s-a dus glonţ în camera fostei soţii, s-a descălţat de cizma de cauciuc şi a început să o lovească cu tocul cizmei, aplicându-i mai multe lovituri, mai ales în cap. Luată prin surprindere, femeia, care are deficienţe hipoacuzice, nu a mai reuşit să se apere şi a încercat să se ascundă sub plapumă, dar bărbatul a continuat să o lovească până ce a văzut că femeia nu mai mişcă.

Când a văzut că fosta consoartă sângera puternic la cap, bărbatul s-a speriat şi a sunat la poliţie. Transportată la spital, Anca V. a avut nevoie de 11-12 zile de îngrijiri medicale, descoperindu-se şi faptul că era însărcinată. Femeia a depus plângere, iar bărbatul a recunoscut totul.

Iniţial, procurorii au dispus clasarea dosarului, însă soluţia a fost infirmată, iar dosarul a fost redeschis. Aşa se face că săptămâna trecută, în baza probelor administrate, bărbatul a fost trimis în judecată, riscând să se aleagă cu o sancţiune penală.