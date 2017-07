Condamnat pentru hărţuire cu mii de SMS-uri

« Alte stiri din categoria Actualitate

A trimis mii de mesaje de ameninţare, i-a urmărit în trafic cu maşina şi le-a transformat viaţa într-un calvar, dar ieri i-a venit nota de plată - un an şi două luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Este pedeapsa primită de un botoşănean, Corneliu B., care a fost trimis în judecată sub acuzaţia de hărţuire. Dar, pentru a scăpa de puşcărie, bărbatul va trebui să plătească daune morale de 25.000 de lei. În plus, timp de trei ani va trebui să respecte o serie de măsuri şi de obligaţii.

Cazul este fără precedent, faptele bărbatului uimindu-i şi pe anchetatori. Întreaga poveste îşi are începutul în 2010-2011, când taximetristul, Corneliu B., de 34 de ani, a avut o relaţie cu o tânără, angajată a unui magazin. Din cauza neînţelegerilor, aceasta l-a părăsit, iar din acel moment taximetristul a declanşat un război psihologic, terorizând-o pe tânără, fie prin apeluri telefonice, fie prin mesaje sau căutând-o direct la locul de muncă.

Când patronul magazinului, Dragoş D., a încercat să-l fugărească, bărbatul a pus tunurile şi pe el, bombardându-l cu SMS-uri pe telefonul mobil. Adus la exasperare, patronul a făcut plângere la poliţie pentru ameninţare, dar „teroristul” a scăpat de dosarul penal, procurorii apreciind că fapta nu există. Iar lucrurile nu s-au oprit aici.

În 2014, fosta prietenă s-a căsătorit cu Ciprian H., iar taximetristul, înnebunit de gelozie, i-a aflat numărul de telefon şi a început să-l şicaneze şi pe el cu mesaje injurioase, obscene şi de ameninţare. A urmat a doua plângere penală, dar taximetristul a scăpat din nou. Considerând că poate să facă orice, Corneliu B. a continuat ofensiva, iar ce a urmat a întrecut orice închipuire.

Pe 27 ianuarie 2016, bărbatul a trimis pe numărul de telefon al soţului fostei prietene 1.921 de mesaje, iar pe 9 februarie alte 1.949 de mesaje pe numărul de telefon al patronului magazinului.

A urmat o nouă plângere penală, însă de data aceasta procurorii au luat lucrurile în serios, mai ales că taximetristul începuse să-i urmărească pe cei trei cu maşina prin oraş. Aşa se face că în martie 2016, anchetatorii au descins la domiciliul taximetristului. Investigaţiile care au urmat au scos la iveală lucruri incredibile. Astfel, în momentul în care Ciprian H. a listat toate mesajele primite de la taximetrist, a avut nevoie de 233 de pagini.

La fel, în urma percheziţiei în sistem informatic pe ultimul telefon al taximetristului, anchetatorii au găsit stocate 834 de comunicaţii tip SMS expediate în perioada 30 septembrie 2015 - 28 februarie 2016. Găsit vinovat pentru ameninţare în formă continuată, bărbatul a fost condamnat ieri, dar sentinţa poate fi atacată cu apel.