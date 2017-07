Primarul a găsit bani pentru noi investiţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Municipalitatea botoşăneană a găsit bani pentru investiţii prin refinanţarea creditelor făcute în ultimii ani. „Am plecat de la faptul că am avut o serie de credite din punctul meu de vedere neperformante, care împovărau cu mult bugetul municipiului. Am plecat de la acel credit cu IFC care a fost incredibil pentru mine, în care aveam o dobândă de 7,32%. Am demarat o acţiune prin care am încercat să diminuăm valoarea acestor datorii pe care le avem la creditele de la primărie”, a declarat primarul Cătălin Flutur.

Potrivit edilului, s-a plecat de la creditul IFC, dar graţie implicării specialiştilor de la Direcţia Economică, Achiziţii publice, Impozite şi Taxe s-a reuşit refinanţarea tuturor creditelor, care totalizează peste 85 de milioane de lei.

„Am obţinut un rezultat foarte bun. Toate creditele primăriei sunt calculate undeva la 1,54%, asta înseamnă o economie de peste 10 milioane de lei la nivelul dobânzilor, o economie care se va rostogoli în ani”, a explicat edilul. Acesta a arătat că important este faptul că, în fiecare lună, municipalitatea va avea la dispoziţie peste un milion de lei pe care să-l folosească cu precădere pentru secţiunea de dezvoltare, respectiv asigurarea părţii de cofinanţare la proiectele europene, dar şi pentru alte investiţii, cum ar fi reţeaua de utilităţi pentru cartierul ANL de pe Şoseaua Iaşului şi locuinţele sociale din ANL Cişmea.

În urma negocierii la care au participat trei bănci, municipalitatea a încheiat contract cu Eximbank, suma împrumutată urmând a fi returnată în zece ani.

„Către IFC am plătit un comision de rambursare anticipată de 1,6 milioane de lei, aşa au fost negocierile la momentul respectiv. Nu mă mai miră că am plătit şi peste 400.000 de lei comision de acordare, pentru o semnătură. Acest credit obţinut, această refinanţare a creditului este fără comisioane pentru noi”, a concluzionat Cătălin Flutur.

Ovidiu Portariuc a declarat că în 2013, când a fost luat creditul de la IFC, nici o bancă din România nu era interesată să crediteze primăria.