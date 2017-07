Evaluări cu încetinitorul după valurile de grindină

« Alte stiri din categoria Actualitate

Trei valuri de grindină au lovit în această vară culturile botoşănenilor, iar speranţa fermierilor de a mai recupera din pagube se îndreaptă spre guvern. 20 de Unităţi Administrativ-Teritoriale (UAT) au fost afectate de gheaţa căzută în datele de 23, 26 şi 29 iunie, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă transmiţând că au fost afectate mii de hectare de diverse culturi agricole şi chiar câteva construcţii în localităţile Vorona, Darabani şi Santa Mare. Deşi au trecut două săptămâni de la primul val de grindină, prefectul nu a finalizat raportul privind pagubele.

Pentru a nu mai trece, an de an, prin situaţia de a-şi vedea compromise producţiile muncite un an întreg, botoşănenii ar trebui să beneficieze de protecţia oferită de sistemul anti-grindină. Cu toate demersurile repetate făcute în anii anteriori de Prefectura Botoşani, capitala nu a transmis vreun semn că ar fi aprobat măcar o documentaţie prealabilă pentru extinderea sistemului existent la nivelul Moldovei şi care, în momentul de faţă, nu trece de zona Cotnarilor.