Semne bune pentru agricultori

După demararea primelor recoltări din acest an, semnele par a fi favorabile agricultorilor. Potrivit lui Cristian Delibaş, directorul executiv al Direcţiei Agricole, culturile de orz, mazăre şi rapiţă, care sunt primele ce intră la recoltat, s-au dezvoltat până acum în parametri normali, cu un strat de vegetaţie optimă.

Recoltarea a demarat weekend-ul trecut, la nivelul judeţului fiind 2.000 de hectare de orz şi orzoaică, 6.000 de hectare de rapiţă, precum şi 80 de hectare de mazăre. Producţiile vor lua drumul marilor producători ce vor fabrica din ele bere, ulei şi alte produse alimentare.

Suprafeţele recoltate în acest an sunt similare cu cele din 2016, la nivelul judeţului nefiind diferenţe foarte mari de la an la an. „Suprafaţa de porumb e aproximativ constantă, diferă cele de soia şi floarea-soarelui, pentru că acestea trebuiesc rotite între ele, pământul nesuportând astfel de culturi decât o dată la trei ani”, a detaliat Delibaş.

Ceea ce a apărut nou în judeţ, în acest an, este suprafaţa de 839 de hectare de cânepă, Botoşaniul fiind primul pe ţară la acest capitol. Motivele pentru care au ales botoşănenii să cultive cânepă sunt legate de preţul de vânzare, subvenţia aferentă, dar şi faptul că terenurile din judeţ sunt favorabile acestei culturi.

Rapiţa deţine locul I în topul celor mai profitabile culturi de la noi, dar este riscantă pentru Botoşani. Iernile geroase şi toamnele secetoase reduc consistent din producţii. „Dar, dacă reuşeşti s-o cultivi şi să nu ai nenorocul de ger sau secetă atunci când nu trebuie, se poate scoate un profit însemnat”, a explicat Cristian Delibaş.

Preţul de vânzare al kilogramului de rapiţă este de circa 1,5 lei, însă poate varia în funcţie de mulţi factori. Iar la acesta trebuie adunate şi subvenţiile plătite prin APIA ca plăţi directe pentru terenul cultivat şi sprijin atras pe tipuri de culturi. În total sprijinul este de câteva sute de euro pe hectar.