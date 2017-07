Salarii de mii de euro pentru şefii de la stat

« Alte stiri din categoria Actualitate

Formula vehiculată în popor „Fă-mă Doamne ce n-am fost, brigadier sau şef de post” s-ar putea modifica, date fiind reglementările actuale vizând salarizarea în domeniul bugetar. Astfel, orice botoşănean şi-ar putea dori să ajungă să lucreze în Primăria Botoşani, la Consiliul Judeţean (CJ) sau în instituţiile subordonate acestora. În primărie şi CJ, salariile celor din conducere au săltat de 10.000 de lei. Salariile funcţionarilor, în schimb, vor fi stabilite în urma unor negocieri, însă sunt cât se poate de atractive pentru botoşănenii care lucrează în mediul privat.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, începând cu luna iulie, Cătălin Flutur, primarul municipiului Botoşani, are o indemnizaţie brută de 13.050 de lei, în timp ce viceprimarii Cosmin Andrei şi Marian Murariu au câte 11.600 de lei brut. Această majorare se reflectă şi în indemnizaţia consilierilor municipali, care vor primi câte 1.305 lei brut pentru o singură şedinţă lunar.

Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean, va avea o indemnizaţie brută de 13.050 de lei (un coeficient de salarizare nouă înmulţit cu salariul minim de 1.450 de lei - n.red.), iar vicepreşedinţii câte 11.600 de lei brut. Toate salariile din CJ vor fi sub indemnizaţia vicepreşedinţilor. La asemenea drepturi salariale, Costică Macaleţi a recunoscut că activitatea instituţiilor ar trebui să meargă ca pe roate. Preşedintele CJ a afirmat că „i-a băgat în priză” pe şefii din subordine, cărora le-a spus că, în cazul în care nu-şi fac treaba, îşi pun la bătaie funcţiile. „Şi pe mine mă întreabă presa ce am făcut. Trebuie să facem treabă. Unii directori, cum ar fi cel de la spital şi cel de la apă, au salarii mai mari ca mine, deci trebuie să facă treabă nonstop. Le-am spus că sunt persoane publice, cu lefuri mari date de la stat şi nu trebuie să-şi închidă telefoanele. Eu nu am închis niciodată telefonul”, a declarat Costică Macaleţi.

În această lună vor fi stabilite prin negociere şi salariile funcţionarilor.

La nivelul Instituţiei Prefectului, nu se ştie nimic în privinţa salariului prefectului şi subprefectului.