Gradaţii câştigate de sute de cadre didactice

« Alte stiri din categoria Actualitate

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean a publicat lista cu cadrele care vor primi gradaţie de merit. Aceasta include 274 de cadre didactice şi doi angajaţi din rândul personalului nedidactic.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, în următoarele zile lista cu personalul validat în vederea acordării gradaţiei de merit va fi transmisă ministerului. Până pe 18 august va fi emis ordinul ministrului Educaţiei Naţionale în baza căruia vor fi acordate aceste gradaţii, începând cu 1 septembrie 2017.

Gradaţia de merit reprezintă un spor la salariul lunar de 25% şi se acordă pentru o perioadă de cinci ani. Dat fiind sporul consistent la salariu, gradaţia de merit este râvnită de multe cadre didactice. Pentru a-şi demonstra activitatea, multe cadre ajung să depună dosare cu sute de pagini. În urmă cu câţiva ani, existau discuţii vizând limitarea la 200 a numărului de hârtii puse la dosar, însă acestea au rămas la acel stadiu, iar goana după adeverinţe care să aducă un plus la punctaj a continuat an de an.