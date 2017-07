Libertate pierdută după o bătaie la bar

« Alte stiri din categoria Actualitate

I-a tras cu o sticlă de bere în cap unui consătean şi a ajuns la puşcărie. Asta a păţit un tânăr de 26 de ani, din Nichiteni (Coţuşca). Trimis în judecată pentru loviri şi alte violenţe, Răzvan Nelu C. a fost condamnat la două luni de închisoare de Judecătoria Darabani, sentinţă rămasă definitivă. Ieri, tânărul a fost capturat de poliţişti şi depus în Penitenciarul Botoşani, pentru executarea pedepsei. Totul i s-a tras de la un incident petrecut pe 18 ianuarie 2014. Atunci, un sătean, Valerică C, a mers la un bar unde se organizase o discotecă, dar cu numai 2 lei în buzunar, cu care şi-a cumpărat băutură. Când a terminat ce avea în pahar, săteanul s-a dus la Răzvan Nelu C. şi i-a cerut să-i facă cinste în contul unei datorii mai vechi. Iritat, acesta a luat o sticlă cu bere, cu care l-a lovit în cap. În urma loviturii, victima a avut nevoie de două-trei zile de îngrijiri medicale, însă, cum agresorul avea antecedente penale, procurorii l-au trimis în judecată. Instanţa i-a aplicat o amendă de 1.800 de lei, dar cum Răzvan Nelu C. avea o condamnare mai veche cu suspendare, iar fapta a fost comisă în termenul de încercare, magistraţii au revocat pedeapsa veche de două luni de închisoare cu suspendare şi l-au trimis la puşcărie.