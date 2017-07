Senator din judeţ în vizită în Israel

« Alte stiri din categoria Actualitate

Senatorul botoşănean Doina Federovici a plecat în Israel cu liderul PSD, Liviu Dragnea, şi o delegaţie de parlamentari români dornici să înveţe din experienţa omologilor din ţara sfântă. Conform postărilor de pe pagina de socializare a botoşănencei, vizita are loc la invitaţia preşedintelui Knesset-ului (Parlamentul israelian), Yuli-Yoel Edelstein şi este o continuare a discuţiilor dintre preşedintele Camerei Deputaţilor şi cel al Knesset-ului din luna martie a acestui an, referitoare la demararea unui format de cooperare de tipul “Parliament to Parliament (P2P)”.

Pe durata vizitei, delegaţia parlamentară română are întrevederi cu Yuli-Yoel Edelstein, preşedintele Knesset-ului, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu şi cu alţi înalţi demnitari israelieni. În program au fost incluse mai multe sesiuni de lucru la nivelul comisiilor parlamentare, dar şi o vizită la muzeul memorial Yad Vashem.

Din delegaţia română mai fac parte secretarul Camerei Deputaţilor, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, vicepreşedintele Comisiei pentru politică externă şi cel al Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, precum şi reprezentantul minorităţii evreieşti în Parlamentul României.