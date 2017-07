Dosar penal pentru şofat la beţie şi fără permis

« Alte stiri din categoria Actualitate

A făcut-o pe-a şoferul, dar acest lucru îl va trimite în boxa acuzaţilor. Este cazul unui tânăr de 35 de ani, din Hlipiceni, care în noaptea de joi spre vineri, a urcat la volanul unui autoturism şi a plecat la drum, deşi nu avea permis de conducere. Ghinionul l-a ajuns, însă, din urmă pentru că, în timp ce mergea pe drumul judeţean care străbate comuna, el s-a intersectat cu un echipaj de poliţie, care l-a tras pe dreapta pentru control. Verificările efectuate de poliţişti aveau să scoată la iveală că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie. Ba, mai mult, când a suflat în etilotest, aparatul a indicat o îmbibaţie de 1,34 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Acuzat de conducere fără permis şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, A.M. s-a ales cu un dosar penal şi riscă să ajungă în faţa judecătorilor.