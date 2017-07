Păgubit mai bun la anchete decât poliţiştii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Anchetă cu ochii închişi la poliţie. Daţi de gol după şase ani, nişte hoţi de cai au fost transformaţi în „autori neidentificaţi”. Incredibil este că în tot acest timp, păgubaşii au bătut judeţul în lung şi în lat şi au reuşit să recupereze unul dintre cai. Sperau să-i dovedească pe hoţi, dar de la gânduri la fapte e cale lungă. Aşa că au trecut aproape şase ani, iar rezultate ioc. Faptele s-au petrecut în iunie 2011, când Liviu Silviu Bunduc din satul Cişmăneşti, comuna Dobârceni, nu şi-a mai găsit pe imaş un cal, o iapă şi un mânz. Paguba era destul de mare, aşa că omul a mers la Poliţie. Au fost întrebaţi şi alţi localnici despre cele întâmplate, după care a urmat apoi o lungă perioadă de aşteptare, fără se întâmple nimic. În schimb, Liviu Silviu Bunduc a început să facă cercetări, pe cont propriu. În februarie 2016, supărat că poliţiştii din comună nu fac nimic, a mers la Secţia de poliţie rurală Ştefăneşti, unde a dat o altă declaraţie, indicându-i pe principalii bănuiţi, cu nume în clar. A urmat „ritualul” obişnuit - cu declaraţii şi fotografii - însă, culmea, poliţiştii treceau în declaraţii tot ce voiau ei. „Le-am spus că animalele au fost furate de pe păşunea personală de lângă casă, însă ei treceau că ar fi fost furate de pe imaşul comunal, la circa doi kilometri distanţă”, s-a destăinuit Liviu Silviu Bunduc.

Pornită cu „elan”, ancheta s-a împotmolit de tot. Supuşi la testări cu detectorul de minciuni, suspecţii au jonglat cu declaraţiile, întrucât, susţine Bunduc, întrebările nu au fost edificatoare aşa încât să scoată la iveală comportamentul simulat. A fost făcută şi o percheziţie la locuinţa unuia dintre cei bănuiţi, fără a se găsi ceva. Prin urmare, după un an de la furt dosarul a fost trecut în evidenţele cu „autori necunoscuţi”. Continuând ancheta pe cont propriu, el a găsit la un moment dat şi o bucată din funia unui cal în gunoiul adus în câmp de un alt sătean şi a cerut noi cercetări, dar degeaba.

Hotărât să nu capituleze în faţa hoţilor şi a indiferenţei poliţiştilor, tânărul a început să bată satele în lung şi în lat, sperând să-şi găsească animalele, care erau microcipate. Cinci ani a mers prin toate târgurile şi oboarele, până când, în februarie 2015, mergând prin Unţeni, şi-a recunoscut iapa înhămată la faetonul unui localnic - Victor Apopei. I-a anunţat imediat pe poliţişti, au mers acolo şi, într-adevăr, era iapa furată cu cinci ani în urmă. A recunoscut-o după un semn particular. Culmea e că între timp aceasta fusese microcipată a doua oară. „După ce am găsit-o, am sperat că lucrurile se vor schimba, dar degeaba”, a adăugat Liviu Silviu Bunduc. A urmat un nou şir de demersuri, însă ce l-a adus la disperare a fost faptul că hoţii păreau să-şi facă jocurile chiar sub ochii poliţiştilor, care nu au fost interesaţi să afle când s-a făcut a doua microcipare şi la cererea cui. Prin urmare, a făcut o nouă plângere la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Suceava, care a preluat dosarul şi l-a trimis pentru completarea cercetărilor la Inspectoratul Judeţean de Poliţie.