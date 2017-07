Accident de groazÄƒ pe ÅŸoseaua morÅ£ii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după un accident cumplit de circulaţie ce a avut loc ieri după-amiază, la ieşirea din Botoşani, în apropiere de cartierul rezidenţial Alfa Land. Un microbuz de transport călători a lovit violent un autoturism Dacia Logan, inscripţionat Taxi. Acesta din urmă circula dinspre Lebăda către municipiu, iar la un moment dat, potrivit martorilor, după sensul giratoriu de la Alfa Land, maşina a început să meargă în zig-zag după ce, cel mai probabil, şoferul a pierdut controlul volanului din cauza ploii torenţiale. Taxi-ul a lovit o bordură, după care a pătruns pe contrasens, fiind lovit violent de un microbuz al firmei PrisCom, care transporta călători spre Flămânzi.

În urma impactului, şoferul din taxi a rămas încarcerat. Două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SJA), echipaje de la Pompieri şi Poliţie s-au deplasat în scurt timp la faţa locului. Taximetristul, Daniel P., în vârstă de 35 de ani, a fost scos de cadrele medicale dintre fiarele contorsionate, picioarele fiindu-i prinse sub bord, în timp ce partea superioară a corpului a ajuns pe scaunul pasagerului din dreapta. Acesta era singur în maşină. Impactul a fost devastator, microbuzul izbind maşina chiar în dreptul şoferului.

„Nu am putut evita în niciun fel. Am frânat cât am putut, că am văzut că se învârtea pe asfalt. Am vrut să intru pe contrasens, însă de acolo venea o altă maşină şi nu aveam cum să îl evit”, a povestit, în stare de şoc, şoferul microbuzului.

Din păcate, pentru bărbatul aflat în Logan nu s-a mai putut face nimic, în ciuda eforturilor medicilor, acesta având numeroase leziuni interne grave. „Pacientul a suferit un politraumatism prin accident rutier. A fost găsit în stop cardio-respirator şi transportat la Urgenţe în curs de resuscitare. Prezenta traumatisme severe la nivelul craniului, traumatism de masiv facial, traumatism de coloană cervicală, hemo pneumo torax, leziuni pulmonare şi abdominale grave. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, fiind declarat decesul”, a precizat medicul Bogdan Ursu, din cadrul SJA Botoşani.

În maxi-taxi se aflau 13 persoane. Doi călători şi şoferul au fost răniţi, fiind de asemenea preluaţi de cadrele medicale şi transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe perioada cât poliţiştii au făcut cercetare la faţa locului, traficul în zonă s-a desfăşurat cu dificultate. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs cumplitul accident.

