Zi de naştere marcată cu crimă

O femeie din judeţul Botoşani a murit după ce a fost înjunghiată în propria gospodărie de un tânăr de 24 de ani, care a comis oroarea chiar în ziua când îşi serba aniversarea. Tragedia s-a petrecut în comuna Coţuşca. Florica D., în vârstă de 71 de ani, locuia singură, iar duminică seara a mers în vizită la o vecină. Când s-a lăsat întunericul aceasta s-a întors repede acasă, pentru că a auzit câinii lătrând, dar în casă a surprins un bărbat, care a lovit-o, iar mai apoi a înjunghiat-o de două ori în zona toracelui şi s-a făcut nevăzut.

Femeia a mai avut puterea să strige după ajutor şi s-a prăbuşit într-o baltă de sânge. Vecinii au auzit-o şi au sărit în ajutor, sunând la 112. „Am auzit ţipete şi am ieşit în curte, apoi am auzit-o pe vecina gemând şi cerând ajutor. Am găsit-o cu faţa în jos, pe un holişor, într-o baltă de sânge. Lucrurile erau răvăşite prin casă, ca şi cum atacatorul căuta ceva. Abia respira. Soţul a chemat ambulanţa. El (n.r., atacatorul) ne-a ameninţat pe mai mulţi că după ce iese din puşcărie va avea grijă de noi, dar cu ea nu ştiu ce a avut”, a spus Elena Fartuşnic, una dintre vecinele care a sărit în ajutorul femeii atacate.

La faţa locului a ajuns o ambulanţă, ulterior femeia fiind preluată de echipajul SMURD de TIM, care a transportat-o la UPU în stare critică. „Pacienta a fost victima unei agresiuni, prezentând un traumatism cranio facial, precum şi două plăgi înjunghiate în regiunea abdominală stângă, cu şoc hipovolemic, aproape de colaps. Echipa de chirurgi a intrat imediat în sala de operaţii, dar din păcate, din cauza pierderii masive de sânge, aceasta a decedat după operaţie”, a precizat Petre Rădăuceanu, medicul şef al UPU-SMURD.

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Anchetatorii au declanşat o operaţiune de amploare, zece autospeciale, inscripţionate şi neinscripţionate, împânzind străzile din Coţuşca şi împrejurimile pentru a-l căuta pe făptaş.

Principalul suspect în cazul crimei a fost Mădălin L., un localnic în vârstă de 24 de ani, care a ieşit de curând din închisoare. Este posibil ca gestul său să fi fost unul premeditat, iar acesta să se fi răzbunat pe femeia de 71 de ani după ce o rudă a victimei ar fi depus mărturie la proces.

„Cum să facă una ca asta? Ea îi dădea de mâncare. Dar a fost ziua lui. O fi avut nevoie de bani, cine ştie? A intrat prin păpuşoi, prin spatele casei şi a intrat în casă la ea”, a povestit o vecină a femeii ucise.

Principalul suspect în cazul crimei din Coţuşca a fost capturat de poliţişti la aproape 18 ore de la crimă. Individul se ascundea într-o casă nelocuită de pe raza comunei. El a fost ridicat de poliţişti şi va fi dus în faţa procurorilor pentru audieri, dar şi pentru o expertiză psihiatrică, pentru a se stabili dacă a avut discernământ.

