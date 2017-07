Afacerile cu guvernul nu îi atrag pe botoşăneni

« Alte stiri din categoria Actualitate

Numărul de firme botoşănene care au aplicat pentru programul Start Up Nation este sub aşteptări. Conform datelor transmise de către Registrul Comerţului, în perioada de depunere a proiectelor privind noile afaceri, doar 13 firme botoşănene au solicitat la Oficiul Registrului Comerţului certificatul constatator Start Up Nation, document necesar în procedura de înregistrare.

Programul implementat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat s-a bucurat de o mare promovare la nivel naţional, dar şi judeţean, la Botoşani venind personal Ilan Laufer, actualul ministru al Mediului de Afaceri. Programul ce şi-a propus deschiderea a 10.000 de firme noi şi susţinerea financiară a acestora în anumite condiţii, şi-a găsit ecou la nivel de ţară, însă botoşănenii au depus puţine proiecte. „Cauzele ce pot explica slaba reacţie a botoşănenilor pot fi diverse. Poate nu au identificat ideea de afacere, nişa pe care s-o folosească pentru a pătrunde pe piaţă, ori nu au înţeles foarte bine prevederile din ghid referitoare la acel credit-punte sau nu au găsit partenerul bancar convenabil. Poate că au considerat că nu vor putea susţine afacerea ulterior derulării programului guvernamental, sau poate e doar specificul zonei, care este, trebuie să recunoaştem, mai puţin atractivă pentru mediul de afaceri”, a explicat Carmen Panţiru, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani.

Nici deputatul Răzvan Rotaru, unul dintre promotorii programului Start Up Nation, nu este foarte încântat de numărul de aplicanţi de la Botoşani. Acesta declară că numărul real este în jur de 60, şi nu îşi explică de ce s-au solicitat doar 13 documente necesare înscrierii.

„E păcat că nu au aplicat mai mulţi botoşăneni, dar sunt şi judeţe mai mari ca noi, cu mai puţine proiecte înscrise. Sunt convins că la anul numărul noilor afacerişti apăruţi graţie acestui program multianual va fi mult mai mare. La mine au venit tineri după data de înscriere care ar fi vrut să aplice, însă nu s-a mai putut”, a declarat deputatul care a organizat şi întâlniri cu tinerii din Botoşani pentru promovarea programului.