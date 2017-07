Familie rămasă pe drumuri după un incendiu

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ieri, pompierii botoşăneni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea a patru incendii izbucnite în locuinţele sau gospodăriile unor localnici din Hăneşti, Tudora, Hudeşti şi Cristeşti. Cauzele probabile ale incendiilor au fost un aragaz lăsat nesupravegheat, un sistem de încălzire amplasat necorespunzător faţă de materiale combustibile, foc deschis în spaţii deschise şi scurtcircuit electric.

Cele mai mari pagube s-au înregistrat în urma incendiului produs într-o locuinţă din satul Oneaga (Cristeşti) unde doi soţi au rămas fără acoperiş deasupra capului după ce casa în care locuiau a ars în totalitate. Cel mai probabil, evenimentul s-a produs ca urmare a unui scurtcircuit electric.

Intervenţia pompierilor, care a durat mai bine de trei ore, a fost îngreunată deoarece aceştia nu au putut ajunge până în apropierea casei care ardea şi au fost nevoiţi să întindă aproximativ 200 de metri de furtun pentru a potoli văpaia.

Proprietarii au observat la timp flăcările şi au apucat să se salveze atât pe ei cât şi pe bătrâna de care aveau grijă. „Eu eram în casă. Eu de aici am văzut flacără. Nu mai dovedeam să ies pe uşă afară. Am reuşit şi am scos şi babă şi tot. Am scos şi actele, dar am rămas fără haine. Casa asta are peste 100 de ani. Aici a stat şi bunicul”, a spus cu necaz Gheorghe Ţaraş, proprietarul casei.

După ce au reuşit să iasă din flăcări, oamenii au strigat după ajutor, iar vecinii au sărit imediat cu găleţile de apa, însă nu au mai putut face nimic pentru a potoli flăcările. Ei au sunat imediat la 112 şi au cerut ajutorul pompierilor. „Nu s-a putut interveni. Casa era acoperită cu stuf şi imediat a luat foc. Nu mai aveam ce să facem. Noi suntem vecini aici aproape şi am venit cu găleţi cu apa. A luat foc de undeva din dreapta, iar când am ajuns eu era cuprinsă deja jumătate de casă. Erau flăcări mari”, a spus unul din vecinii familiei.

Pentru stingerea celor patru incendii şi înlăturarea efectelor au intervenit, în total, 52 de pompieri militari şi voluntari. Pagubele au fost estimate la aproximativ 60.000 de lei. Pompierii au salvat şi protejat bunuri materiale în valoare de 140.000 de lei.