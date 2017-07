Monument religios ascuns turiÅŸtilor

« Alte stiri din categoria Actualitate

Mulţi botoşăneni care se ocupă de monumente istorice arată că nu ştiu să-şi promoveze valorile. Dacă vecinii suceveni au foarte mult de câştigat din turismul ecumenic, la noi acest lucru pare imposibil. Cazul cel mai sugestiv este cel al Mănăstirii Popăuţi, situată într-o margine a municipiului Botoşani şi de o valoarea inestimabilă. Ctitorită de Ştefan cel Mare, a doua ca vechime după Sfântul Nicolae Domnesc de la Dorohoi, mănăstirea stă închisă cu chei, fără niciun program de vizitare, fără niciun sistem de semnalizare pentru identificarea sau îndrumarea vizitatorilor către obiectiv.

Cei nouă călugări sunt conduşi de un stareţ tânăr, care a solicitat de la primărie doar dreptul de a rezerva locuri de parcare, motivând că sunt pentru vizitatori, instalând ulterior un indicator în faţa porţilor - singurul de altfel - cu mesajul „Staţionarea interzisă”.

Cei care ajung la mănăstire şi doresc să viziteze biserica finalizată în 1496 pot intra în incintă, dar aici se opreşte traseul.

După încercări la mai multe uşi şi după o incursiune dincolo de gardul din spate al mănăstirii, vizitatorii îi pot descoperi pe călugări în grădină, dar aceştia îi apostrofează pe cei ajunşi că au înaintat prea mult şi că vizitatorii nu au ce căuta aici.

O simplă discuţie cu părintele stareţ Ioan Harpa demonstrează de ce este lăsată mănăstirea în anonimat. „Noi nu avem nevoie de turişti, nu avem nevoie de banul în plus pe care îl aduc. Noi le avem pe ale noastre, cele mănăstireşti. Ce mare câştig are Mănăstirea Vorona că are 10 autocare de turişti pe an? Şi apoi, cine are de vizitat mănăstirea, ne găseşte aici ”, declară stareţul.

Mănăstirea a fost renovată de curând, din fonduri proprii, însă pictura interioară din biserica lui Ştefan a fost refăcută în urmă cu doi ani cu bani de la Ministerul Culturii. Stareţul nu vede însă nici o problemă în faptul că deşi a utilizat fonduri publice, ţine o asemenea valoare istorică sub cheie.

Întrebat ce părere are despre semnalizarea obiectivului, Dănuţ Huţu directorul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Cultural, a explicat că doar indicatoarele din interior revin instituţiei pe care o conduce. „Am fost sesizaţi despre aspectele respective de la Popăuţi şi ştiu că Primăria Municipiului Botoşani pune la punct un sistem de indicatoare de îndrumare şi de identificare a mai multor obiective turistice din municipiu. Vom oferi tot sprijinul necesar”, a spus directorul.

Dănuţ Huţu s-a arătat nemulţumit la rândul său de viziunea închisă a părintelui stareţ din Popăuţi, explicând că va avea o discuţie în acest sens cu mitropolitul, cu prima ocazie.

