Producătorii locali nu au loc în pieţe

În pofida tuturor modernizărilor şi a verificărilor constante făcute de specialiştii din diverse instituţii, pieţele botoşănene ridică multe nemulţumiri, cei mai afectaţi fiind producătorii locali şi, indirect, clienţii care scot din buzunar mai mulţi bani.

Pentru un nou producător ce vrea să intre în Piaţa Mare din municipiul Botoşani, spre exemplu, primul obstacol de care se loveşte este lipsa unei tarabe. Toate sunt rezervate deja, chiar şi cele fără copertină. „Sfatul meu, pentru cei care vor să intre să vândă în piaţă, este să vină în aprilie, pentru că atunci începe efectiv activitatea. Iarna sunt mai puţini, dar e foarte frig să vinzi afară. Din aprilie, dacă vii, faci rezervarea pe tot anul şi plăteşti fie că vii, fie că nu vii”, susţine o producătoare.

Simion Drelciuc, directorul Urban Serv, spune că „ar mai fi mese”, însă bătălia se duce pentru „mesele cu vad, pentru care s-a făcut o listă de aşteptare, totul foarte transparent”.

Costurile de rezervare sunt de 180 de lei pe lună pentru o masă, la care se mai adaugă o „taxă forfetară” de şase lei pentru fiecare zi în care producătorul vine şi vinde. Nu toţi cei care plătesc aceşti bani sunt mulţumiţi. „Trebuie să car după mine umbrela tot timpul, nu am un minim de sistem de siguranţă la tarabă care să-mi permită să las ceva peste noapte. Un lacăt, un zăvor, nişte uşi am cumpărat eu. Nu e nici o chiuvetă aici să pot să spăl marfa şi în plus vine şi miros neplăcut de la canalizare”, spune unul dintre producătorii locali.

Nici fenomenul samsarilor nu a dispărut. Aşa cum a constatat şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, după vizita sa, în piaţă încă există astfel de persoane, iar producătorii nu prea au alte variante decât să le vândă acestora marfa.

Amploarea fenomenului samsarilor este cunoscută în mod real doar de cei care vând în piaţă. Producătorii spun că, deşi legal ar trebui să aibă 40% din spaţii, au de fapt, doar 10%. Restul sunt „comercianţi”.

Simion Drelciuc şi susţine că „80% din mobilierul din Piaţa Mare este ocupat de producătorii individuali”. „Nu vin zilnic, e adevărat, dar, pe ansamblu, acesta este procentul. Restul sunt comercianţi”, declară şeful Urban Serv, adăugând că nu este în atribuţiile sale să verifice dacă atestatul de producător al celui ce închiriază masa este eliberat şi folosit legal sau nu.

Inspectorii de la Direcţia Agricolă sunt cei care fac verificări, iar ei spun că „mai sunt şi încălcări ale legii”. „Sunt identificate câteva zeci de comercianţi pe an ce vând alte produse decât cele trecute în atestatul de producător sau caietul de comercializare. Se aplică sancţiuni conform legislaţiei”, declară Cristian Delibaş, directorul Direcţiei Agricole.

În ceea ce priveşte condiţiile în care vând producătorii în Piaţa Mare, Simion Drelciuc a explicat că acestea nu se vor îmbunătăţi prea curând.