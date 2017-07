Bărbat strivit de maşina de balotat paie

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un bărbat, de 49 de ani din Darabani, a ajuns, sâmbătă după amiază, la spital după ce a suferit un groaznic accident în timp ce era la muncă pe câmp. Bărbatul manevra un utilaj de balotat paie, iar la un moment dat acesta s-a defectat. Cu utilajul aflat în funcţiune, Aurel P. a încercat să îi facă un reglaj, însă o mânecă a bluzei, i-a fost prinsă şi a fost tras în interiorul maşinăriei.

Bărbatul a fost practic strivit de forţa utilajului şi a suferit o fractură la braţul drept, iar toate coastele i-au fost rupte. Spre norocul lui, acesta a reuşit să se elibereze la timp, înainte să se producă o tragedie.

Bărbatul a fost preluat de o ambulanţă şi ulterior de echipajul de terapie intensivă al SMURD, care l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean „Mavromati”. Aici medicii i-au acordat primul ajutor şi l-au stabilizat luând ulterior decizia de a-l transfera la o clinică din Iaşi. „Pacientul a fost direcţionat către clinica de chirurgie toracică pentru investigaţii suplimentare şi tratament. Se poate spune că a avut noroc”, a spus un asistent din cadrul UPU-SMURD.

În urmă cu mai puţin de două luni, un alt botoşănean în vârstă de 43 de ani s-a răsturnat cu tractorul, după ce a făcut o manevră greşită pe un câmp din comuna Lozna. Bărbatul efectua lucrări agricole, pe un teren accidentat din apropierea satului Străteni, iar, la un moment dat cositoarea ataşată tractorului s-a înfipt în pământ şi a tras înapoi tractorul care s-a răsturnat pe spate.

Bărbatul aflat la volan a reuşit cu greu să iasă din utilaj şi a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Tot în acest an, însă în aprilie, un bărbat de 70 de ani, din Miorcani, a avut parte de o moarte cumplită, la câmp. Adam A. a vrut să cupleze un disc la un tractor, însă a fost prins de utilaj, fiind strivit sub greutatea acestuia. Bărbatul nu s-a putut elibera şi a murit până să poată fi scos de sub angrenajul din fier.