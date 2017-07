Consilierii se ceartă de la lipsa de investiţii

« Alte stiri din categoria Actualitate

Şedinţele de ieri ale Consiliului Local (CL) şi Consiliului Judeţean (CJ) au fost dominate de dispute între cele două tabere de consilieri, care s-au acuzat reciproc de lipsa de investiţii şi de viziune de dezvoltare a judeţului, respectiv a municipiului.

În şedinţa de la CJ liberali au critica nivelul investiţiilor făcute de către conducerea instituţiei. „Vreau să atrag atenţia că partea de dezvoltare este mult, mult sub aşteptări. La această secţiune discutăm de cheltuieli realizate de doar 27% faţă de previziuni, care şi aşa au fost foarte mici. La fondul de execuţie al instituţiilor finanţate integral sau parţial discutăm de un grad de realizare de 14% la jumătatea anului. Vreau să trag un semnal de alarmă, suntem la jumătatea anului, iar gradul de realizare al investiţiilor tind către zero”, a spus consilierul PNL, Gheorghe Sorescu, fost preşedinte al CJ.

Critici au fost aduse şi de liberalul Ion Diaconu care nu a ratat ocazia de a ironiza „realizările” conducerii CJ, în prima jumătate a acestui an. „Dumneavoastră trageţi Botoşaniul în jos, nu ştiu în ce măsură vă puteţi uita în oglindă aşa ca bărbaţi ce sunteţi”, a spus Ion Diaconu, adăugând că se va repeta episodul din 2008, când au fost tăiate salariile.

În replică, pesediştii au invocat încrederea oamenilor în guvernarea PSD.

Nici aleşii din CL nu au scăpat ocazia de a se certa. Ieri, social-democraţii s-au arătat deranjaţi de faptul că cei 350.000 de lei, alocaţi în bugetul iniţial pentru plata parţială a Şoselei de centură a municipiului Botoşani, vor fi folosiţi pentru realizarea documentaţiilor la unităţile de învăţământ care au obţinut finanţări prin PNDL.

Cosmin Andrei a fost cel care a dat startul discuţiilor în contradictoriu. „Întreb de ce s-au luat banii de la şoseaua de centură, dacă avem o execuţie de doar 5% pe dezvoltare, deci nu a fost în istoria acestui oraş o execuţie de 5”, a spus Cosmin Andrei. Acesta a explicat că în bugetul pe 2017 au fost alocaţi cinci milioane de lei la partea de dezvoltare şi s-au cheltui după şapte luni doar 250.000 lei.

În replică, primarul Cătălin Flutur a reamintit că de la începutul anului nu au fost bani pentru dezvoltare, fiind alocaţi doar pentru investiţiile absolut necesare. „Aşa cum s-au făcut legile în România, cel puţin în ultimul an, suntem sortiţi să nu ne dezvoltăm. Sumele care erau alocate pentru dezvoltare sunt strâns legate de decizii guvernamentale, care din păcate nu s-au dus la capăt. Nu am avut bani pentru dezvoltare. Am cerut bani prin PNDL pentru şapte străzi, am primit doar pentru una”, a explicat edilul, adăugând că la partea de dezvoltare au fost prinşi bani doar pentru documentaţii şi proiecte europene.

- Alexandru DOROFTEI

- Virginia CONSTANTINIU