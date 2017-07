Festivalul Verii mutat toamna

« Alte stiri din categoria Actualitate

Aleşii locali nu au ratat ieri prilejul de a se contra din pricina Festivalului Verii.

Proiectul iniţiat de primarul Cătălin Flutur prevedea ca manifestarea să fie organizată în perioada 17-20 august, în paralel cu Zilele Diasporei. „Cred că eu mă voi ocupa de acest eveniment şi vă solicit să mutăm data pentru perioada 7-9 septembrie, pentru că pentru august nu sunt premisele favorabile să organizăm un eveniment reuşit, nu avem semnale favorabile de la colaboratori”, a declarat viceprimarul Cosmin Andrei, adăugând că în perioada dorită de primar sunt 74 de manifestări similare în ţară. Edilul a propus ca pe 15 august să fie organizate Zilele Diasporei, care să includă un seminar la primărie, tururi ghidate prin oraş şi spectacole susţinute de instituţiile de cultură. Viceprimarul a apreciat că şi cei 50.000 de lei alocaţi pentru manifestare de la bugetul local nu ar fi suficienţi.

Consilierul social-democrat Ioan Brânzei a anunţat că are solicitări de la cetăţeni vizând schimbarea locaţiei, aceştia susţinând ca festivalul să aibă loc în parcarea Kaufland deşi aceasta este o proprietate privată.

Eugen Ţurcanu nu a ratat prilejul de a-l critica pe Cosmin Andrei, căruia i-a recomandat să se apuce de acum de organizarea spectacolului de Revelion. „Ajungem iar la aceleaşi discuţii ca în fiecare an, unde cu două săptămâni de zile venim şi ne cerem scuze că nu ştiu de ce nu putem face”, a spus Eugen Ţurcanu.

O intervenţie a avut şi liberalul Iulian Blaga, care a propus să fie stabilite date certe pentru organizarea acestor manifestări, care să fie respectate an de an. „Trebuie să fim credibili, serioşi şi să respectăm acele date, să fim serioşi şi să stabilim o dată care să fie respectată an de an”, a mai spus Iulian Blaga.

În cele din urmă, s-a stabilit ca festivalul să fie organizat în perioada 7-9 septembrie, sub denumirea de September Fest.