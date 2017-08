Director suspendat din cauză de Facebook

« Alte stiri din categoria Actualitate

Directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Botoşani, Laura Acatrinei, a fost suspendat din funcţie după un ordin de ministru, pe motiv că în timpul serviciului s-ar fi ocupat cu distribuirea bancurilor, a glumelor şi a citatelor celebre pe o reţea de socializare. Anunţul a fost făcut în cadrul unui interviu acordat în presa centrală de ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, potrivit căruia, angajata DSP ar trebui să se ocupe mai degrabă de promovarea vaccinării copiilor.

Într-o singură zi, Acatrinei are nu mai puţin de 14 postări pe pagina sa de socializare. „O altă demitere va fi aceea a directoarei adjuncte a DSP Botoşani, care în timpul serviciului, în loc să facă promovarea vaccinării, stă pe Facebook şi postează bancuri”, a declarat, pentru News.ro, ministrul Sănătăţii.

Ulterior, demiterea s-a transformat în suspendare, ministrul probabil realizând ridicolul situaţiei. „Ordinul priveşte încetarea, cu caracter temporar, a exercitării funcţii publice de conducere, de director executiv adjunct de sănătate publică al DSP Botoşani de către doamna doctor şi revenirea dumneaei pe postul deţinut iniţial”, a explicat medicul Gabriel Vasile Ştefan Ciochină, directorul executiv interimar al DSP Botoşani.

La rândul său, Laura Acatrinei susţine că, de fapt, la pagina de Facebook respectivă au acces membrii familiei sale, care fac postările respective şi, mai mult, aceasta este accesată de pe un browser de Internet diferit faţă de cel pe care îl are la serviciu, lucru ce urmează a fi verificat şi de biroul IT al DSP Botoşani. Relativ amuzat de cele întâmplate, medicul este însă conştient că această poveste o poate costa funcţia, însă a refuzat să caracterizeze în vreun fel decizia luată de ministrul Sănătăţii. „Eu sunt pe mandat de interimat şi deci sunt uşor de demis. Eu zic că mai am lucruri de făcut în DSP. Postările sunt ale copilului meu. Pagina de Facebook este neactualizată şi am făcut-o pentru că am vrut să ţin legătura cu colegii mei medici, şi e bine să ţii legătura cu cei din profesia ta. Facem schimburi de păreri şi poate şi de informaţii ştiinţifice. Până ieri, la acea pagină a avut acces toată familia, dar am restricţionat acest aspect”, a spus directorul adjunct al DSP.

Medicul epidemiolog Laura Acatrinei este director adjunct interimar la DSP Botoşani din luna aprilie a acestui an.