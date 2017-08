Tânăr judecat pentru trafic de etnobotanice

« Alte stiri din categoria Actualitate

Un tânăr din comuna Tudora, implicat într-o grupare care distribuia etnobotanice în municipiul Cluj-Napoca, a fost trimis în judecată sub acuzaţia de aderare la un grup infracţional organizat şi procurare, distribuire de substanţe susceptibile să producă efecte psihoactive. Plasat sub control judiciar, tânărul Emrah P., nu are voie să frecventeze cluburi sau baruri ori locaţii în care este de notorietate că se consumă substanţe interzise de lege.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, din grupare făcând parte alţi 14 suspecţi, printre care şi fiii unei avocate din Cluj-Napoca. Grupul infracţional a fost anihilat în aprilie de anchetatori, care au organizat 19 percheziţii domiciliare. Conform anchetatorilor, suspecţii ar fi acţionat în perioada 2016-2017, când ar fi achiziţionat din China mai multe substanţe interzise, care erau ulterior ambalate şi vândute pe piaţă cu preţuri cuprinse 30-50 de lei, profitul traficanţilor fiind dublu.

Respectivul praf era adus prin intermediul serviciilor poştale, având ca destinatar, de regulă, unul dintre membrii reţelei. Cu ocazia percheziţiilor efectuate, anchetatorii au găsit circa trei kilograme de substanţe psihoactive, 50 de plicuri cu substanţe psihoactive, trei cântare şi instrumente de consum, precum şi 20.210 lei, 2.305 euro şi 20 de lire sterline.