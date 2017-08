Întâlnire între autorităţi şi firmele de IT

« Alte stiri din categoria Actualitate

Săptămâna trecută, în sala „Ştefan Luchian” din cadrul Palatului Administrativ, a avut loc o întâlnire organizată de Consiliul Judeţean (CJ) în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, Clusterul Regional Inovativ Euronest IT&C Hub şi reprezentanţi ai firmelor de IT, telecomunicaţii precum şi cei ai Camerei de Comerţ.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea oportunităţilor de finanţare pentru microîntreprinderi, IMM-uri şi iniţierea de noi afaceri în domeniul IT, identificarea problemelor cu care se confruntă firmele din acest domeniu şi îmbunătăţirea dialogului dintre autorităţi şi companiile IT. „Şi judeţul Botoşani are reprezentanţi de seamă în domenii de cercetare, inovare şi servicii IT. Dorim să consolidăm relaţia dintre autorităţi şi mediul de afaceri pentru a asigura un nivel ridicat de calificare şi adaptare la noile cerinţe de pe piaţa IT”, a declarat Costică Macaleţi preşedintele CJ.

Fondatorii Clusterului au propus firmelor prezente să devină membri ai Clusterului Regional Inovativ Euronest IT&C Hub.