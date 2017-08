Sporuri de calculator la CJ

« Alte stiri din categoria Actualitate

În ciuda faptului că salariile angajaţilor de la Consiliul Judeţean şi ale instituţiilor subordonate au crescut galopant în ultima vreme, mulţi dintre aceştia fiind plătiţi cu sume între 7.000 şi 10.000 lei, din septembrie aceştia vor avea şi sporuri de până la 15% din salariile de bază.

În şedinţa de guvern de vinerea trecută a fost adoptat regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă vătămătoare, precum şi criteriile de acordare a acestuia pentru angajaţii din administraţia publică locală. Este vorba despre aşa-zisele sporuri de calculator şi de antenă, beneficiari fiind de la portarii instituţiei până la cei care lucrează în birouri.

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) spune că cel mai probabil aceste sporuri vor fi acordate începând cu luna septembrie. „Acest spor (n.r. - pentru condiţii de muncă vătămătoare) l-am avut şi până acum şi-l vom avea şi de acum încolo. Imediat ce legea ne va permite, după ce vor fi eliberate buletinele de expertiză de către Direcţia de Sănătate Publică, vom plăti sporul pentru condiţii vătămătoare, care este acordat pentru munca la calculator a angajaţilor din aparatul propriu de la CJ. El va fi cuprins între 5% şi 15% din salariul de bază în funcţie de anvelopa salarială pe care o avem”, a declarat Costică Macaleţi, preşedintele CJ.

Potrivit guvernului, nivelul sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă este de până la 15% din salariul de bază, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a patru factori de risc, până la 10% pentru cei care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a trei factori de risc şi până la 5% din salariul de bază, pentru angajaţii care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a doi factori de risc. Sporul nu trebuie să treacă prin aprobarea consilierilor judeţeni, acesta fiind acordat doar prin semnătura preşedintelui CJ.

Acordarea sporurilor de calculator la CJ vine în contextul în care, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), nu mai are bani pentru salarii începând cu luna octombrie şi asta deşi sunt chiar cu până la 1.000 de lei mai mici decât la CJ.

