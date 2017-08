Construieşte o casă de vis cu structură din beton

« Alte stiri din categoria Actualitate

Ai găsit finanțare și ești pregătit să faci față realității pe piața construcțiilor? Ești hotarât să construiești propria ta casă? Îți dorești ca visul tău și al familiei tale să devină realitate? Iată ce sfaturi ofera specialiștii de la TRY GRUP înainte de a porni:

1. Cel mai important lucru în faza de căutare este să vizionezi în medie cel putin 10-15 terenuri. Locația proprietății este esențială deoarece aceasta este singura caracteristică ce nu poate fi modificată.

2. Terenul potrivit este caracterizat prin prezența utilităților: apa, gaze, energie electrică și canalizare. Dacă acestea nu există, prețul pentru conectarea la rețelele principale va fi unul foarte mare.

3. Este ideal ca viitoarea construcție să fie pozitionată cu fatada principală spre sud, având astfel spatele spre nord și cele doua fatade secundare orientate spre est și vest. În acest fel casa va fi inundată de lumina soarelui pe tot parcursul întregii zile: dimineața soarele va fi pe fatada de la est, la pranz și o parte din amiază fatada principală va fi sub soare, rămânând ca până la asfintit, soarele să lumineze fatada vestică.

4. Specialiștii de la TRY GRUP recomandă să ceri echipei de constructori un deviz detaliat al lucrărilor (despre fiecare cui, fier-beton și fiecare cărămida din viitoarea ta casa, cât costă transportul pe santier și cât costă să fie puse în operă). Explică-i constructorului că nu aștepți de la el o foaie A4 cu 3 prețuri și că vrei ca fiecare lucrare să fie prezentată detaliat la maximum, atât ca și costuri, cât și ca timpi de execuție.

5. Pentru construcția unei case la roșu, în momentul în care îi ceri constructorului prețuri pentru fiecare fază constructivă este posibil ca acesta să-si pună majoritatea profitului sau o mare parte din acesta, numai în execuția fundației, protejându-se astfel de o eventuală neseriozitate din partea ta. Stipulează în contract că defectele de calitate care pot apărea în procesul de construire să fie sancționat prin penalități și de asemeni, cine va suporta financiar refacerea defectelor.

6. Din cauza cheltuielilor mari pe care le ai în timpul construcției unei case, unele îmbunătățiri le amâni pentru anii viitori. Acesta este și cazul rulourilor exterioare care costă în principiu 90% din valoarea tâmplăriei exterioare.

Daca te-ai mutat de la bloc la casă, te intrebi probabil, la ce îți trebuie aceste rulouri exterioare: gândește-te că o casă este bătută de intemperii din toate direcțiile și nimic nu te adapostește de soare, vânt, ploaie, zăpadă (cum se întamplă cu un apartament la bloc, care are majoritatea pereților învecinați cu alți pereți de apartament). Practic, prin montarea acestor rulouri exterioare, vei avea un mijloc în plus de protecție, atât pentru intemperii, dar în același timp și contra unor eventuale efractii (noaptea, iți confera un spor de siguranță, conform recomandării specialiștilor de la TRY GRUP).

7. Chiar dacă a fi flexibil înseamnă a accepta noi idei sau propuneri, trebuie să te asiguri că acestea sunt în beneficiul tău. Încearcă să te încadrezi pe cât posibil în buget chiar dacă, pe parcursul procesului de construcție ești tentat să realizezi și alte investiții. Aceasta este cauza pentru care numeroase persoane nu au avut suficienți bani pentru a duce construcția la bun sfârșit, după cum probabil ai observat și tu trecând pe lângă numeroasele case nefinalizate.

8. Betonul este prea “gros” și nu curge. Mai băgăm niște apa! Din păcate este o mare greșeală care se întâmplă foarte des și care are o influență majoră în rezistența la care va ajunge betonul în final. Întărirea betonului, de fapt a pastei de ciment este o reacție chimică. Orice cantitate de apă în plus nu va fi folosită în această reacție, dar va ocupa un loc în masa betonului. Apa în exces va genera un beton mai poros, cu rezistență mai slabă, deci nu adăugați niciodată apă în plus fața de rețeta specificată în proiectul de executie, conform recomandării specialiștilor de la TRY GRUP.

Proprietatea betonului proaspăt de a se turna și compacta ușor este lucrabilitatea . Pentru ameliorarea acesteia se folosesc aditivi plastifianți. Pentru betonările pereților, stâlpilor sau grinzilor este necesar un beton mai fluid – solicitați de la stația de betoane un beton cu clasa de tasare S3 sau S4. .

9. Aruncarea betonului cu lopata sau turnarea de la înălțime mare. Acest mod de punere în operă a betonului este greșit deoarece produce segregări. Segregarea betonului este aglomerarea de pietriș (agregate) în anumite locuri fără ca acestea să fie legate de piatra de ciment. Betonul cu segregări nu mai este omogen și din această cauză rezistența acestuia este afectată semnificativ. În plus, în zonele cu segregări, armătura nu mai este protejată și va fi afectată de coroziune.

10. Turnarea betonului în cofraje neetanșe, turnarea direct pe pietriș conduce la pierderea laptelui de ciment din compoziția betonului proaspăt. Practic, se pierde liantul dintre granulele de agregat obținându-se un beton cu rezistență redusă. Acest viciu conduce de asemenea la segregările despre care am vorbit la punctul anterior.

11. Vibrarea incorectă sau nevibrarea betonului. Vibrarea betonului are un rol determinant în atingerea unor rezistențe corespunzătoare ale betonului întărit. Prin vibrare se elimină aerul existent în masa betonului proaspăt producându-se astfel compactarea acestuia.

12. Turnarea în condiții extreme cu măsuri de protecție prin adăugarea de aditivi. Nu uitati sa cereți constructorului să specifice producătorului de beton elementele în care este folosit și condițiile de lucru, în special temperatura.

Descoperă mai multe sfaturi și soluții practice contactand specialiștii de la TRY GRUP. Tot ei te îndrumă să afli prețul optim al structurii de beton, dar și soluții pentru evitarea problemelor și capcanelor ce pot submina valoarea și exploatarea viitoare a casei.