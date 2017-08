Simulare pentru lupta cu pesta porcină

« Alte stiri din categoria Actualitate

La o lună după ce în România au fost depistate două cazuri de pestă porcină, într-o gospodărie din Satu Mare, autorităţile botoşănene au decis să organizeze un exerciţiu, în timpul căruia să simuleze procedurile impuse în astfel de cazuri. Organizat de Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), acesta a avut loc în satul Mănăstirea Doamnei din Curteşti. Acolo au ajuns ieri reprezentanţii DSVSA, ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai Poliţiei, jandarmilor şi pompierilor. Totul, după ce un localnic ar fi anunţat autorităţile că i-a murit un porc, iar alţii dau semne de boală. „Potrivit scenariului, la ora 6.00 am primit un apel de la domnul Vlădeanu. Am anunţat medicul de zonă, respectiv DSVSA. Apoi ne-am deplasat la exploataţie, cu medicul oficial, am izolat proprietatea cu bandă şi cu afişe prin care se interzice accesul în curte”, a explicat medicul veterinar concesionar, Sidonia Niţură. Ulterior, echipele venite de la Botoşani au intrat în gospodărie, consultând porcii şi separându-i pe cei bolnavi de cei sănătoşi. După ce s-au recoltat probe de la animalul mort, acesta a fost îngropat.