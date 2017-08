Revoltă contra drumurilor ciuruite

« Alte stiri din categoria Actualitate

Sute de botoşăneni au participat, sâmbătă, la cel mai amplu protest organizat până acum în judeţ din cauza stării proaste a drumurilor. Sătui să îşi repare maşinile, dar mai ales să-şi rişte vieţile de fiecare dată când sunt nevoiţi să circule pe drumurile unde locul asfaltului a fost luat de gropile adânci, oamenii au decis să îşi strige nemulţumirile în stradă. Reproşurile protestatarilor au fost îndreptate în principal către Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean. „Macaleţi nu uita, strada nu este a ta”, „Nu vrem marmură de Carrara, vrem asfalt de Macaleţi”, au fost doar două dintre mesajele adresate şefului Consiliului Judeţean.

Totul a început sâmbătă dimineaţă, când la ora 09.30 zeci de autoturisme au plecat simultan din oraşul Darabani pe DJ 298 A spre Lişmăniţa-Mileanca. La intersecţia DJ 293 cu DJ 298A, în zona staţiei de autobuz Mileanca, s-au încolonat cei din Mileanca şi Conceşti, iar la Havârna, s-au alăturat şi protestatarii de aici, urmând traseul până în satul Dumeni, comuna George Enescu. Alte coloane au plecat din Vorniceni, dar şi din Nicşeni, punctul lor de întâlnire fiind Cordăreni. Pe tot traseul s-au auzit claxoanele maşinilor sau goarnele în care suflau protestatarii, oamenii fluturând steaguri tricolore. Coloanele de maşini au fost însoţite de echipaje de poliţie şi jandarmi.

„Drumurile astea ne omoară”

Toţi protestatarii s-au oprit pe un teren de fotbal din localitatea Dumeni. În total, sute de oameni au cerut la unison asfaltarea drumurilor şi au spus că nu mai pot să aştepte ca autorităţile să facă ceva. Pentru a le convinge să acţioneze, spun că vor ieşi periodic în stradă.

„Drumurile sunt distruse, nu se poate circula, ne vin copiii acasă, este mai mare ruşinea să vină de pe străzi bune, cu maşini bune, din toată lumea, să ajungă la noi în judeţ să li se strice maşinile să se întoarcă cu ele rupte. Sperăm că aleşii noştri ne vor auzi şi ne vor ajuta pentru că de asta i-am votat”, a spus o şoferiţă.

Şoferii sunt hotărâţi să iasă şi în continuare în stradă dacă nu se asfaltează drumurile din judeţ. „Nu a trebuit să ne gândim foarte mult, am fost forţaţi de situaţie să recurgem la acest gest deoarece stimaţii noştri aleşi au uitat să îşi onoreze promisiunile făcute în campania electorală. Sperăm să se schimbe ceva după protestul de astăzi. Vom organiza un protest şi pe drumul Vorniceni-Dorobanţi-Nicşeni-Roma, un alt drum judeţean care arată foarte rău. Să le fie ruşine!”, a spus şi Gabriel Zaharia, unul dintre organizatorii protestului.

Sătenii din Vorniceni au semnat şi o proclamaţie prin care se declară izolaţi de mai bine de 25 de ani din cauza drumurilor impracticabile, îngrădindu-li-se astfel dreptul de acces la piaţa economică şi comercială, la sistemul naţional de educaţie şi formare, la sistemul naţional de sănătate publică, la sistemul naţional de apărare împotriva calamităţilor naturale.

Investiţii anulate de creşterea salariilor

Reporterii “Monitorul de Botoşani” au încercat să-l contacteze ieri pe Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean, pentru a oferi date despre planurile de refacere a infrastructurii, însă oficialul nu a răspuns la telefon.

La începutul mandatului, în urmă cu un an, spunea, însă, că drumurile sunt o prioritate pentru mandatul său. Peste jumătate de an şi colega sa de partid, senatorul Doina Federovici, se lăuda că judeţul a primit de la buget 12,5 milioane lei pentru drumuri, una dintre cele mai mari alocaţii date unui judeţ. În fapt, însă, suma alocată ajunge doar pentru cinci kilometri de drum nou. Judeţul are în derulare un contract multianual de reparaţii la drumuri, iar în baza acestuia în acest an s-au turnat covoare asfaltice pe tronsoanele Botoşani-Săveni şi Dorohoi-Darabani, iar în perioada următoare se vor asfalta Săveni-Manoleasa, pe o porţiune de 17 kilometri, şi Darabani-Păltiniş, pe 10 kilometri. La finele lunii august se va intra cu mixtură asfaltică pe tronsoanele Dorohoi-Vârfu Câmpului, Hudeşti-Mlenăuţi şi Santa Mare-Ştefăneşti.

Majoritatea drumurilor judeţene vor rămâne în continuare în starea jalnică în care se află, pentru că banii de la buget se vor duce pe salariile majorate în ultimele luni.