Client plimbat pe drumuri de eMAG

Domnul L.G. a cumpărat în ianuarie o staţie de călcat Bosch de pe site-ul emag. A folosit-o de patru ori şi s-a defectat. A trimis-o înapoi la eMAG de unde s-a întors, chipurile, reparată. A mai folosit-o o dată şi s-a defectat iar (ardea prizele). A retrimis-o în service, de unde s-a întors nereparată şi scoasă din garanţie, însoţită de un aşa zis raport de expertiză, cu precizarea că s-ar fi folosit apă parfumată, iar din talpă curge o zeamă roşiatică. Protecţia Consumatorilor a fost sesizată, însă a trimis practic în copie răspunsul dat de eMAG clientului, adăugând că, dacă este nemulţumit, poate să solicite o expertiză. „Chestia cu apa parfumată a fost un pretext, e singurul articol din manualul de utilizare care permite scoaterea din garanţie. Eu am instalaţie de dedurizare şi filtru cu osmoză inversă. Nici nu ştiu de unde poate fi procurată apă parfumată”, a declarat indignat cumpărătorul, care a recurs la serviciile expertului tehnic Anton Sumanaru. Acesta a constatat că raportul de expertiză al celor de la Depanero (firma de service a eMAG) are serioase carenţe, dintre care cea mai flagrantă este că a fost întocmit cu câteva zile (antedatat) înainte ca clientul să fi trimis produsul pentru prima reparaţie. S-a mai constatat modul neprofesionist al Depanero, cum că s-a folosit „apă parfumată”, faptă care nu a fost susţinută cu un buletin de analiză chimică.

Acest raport de expertiză a provocat reacţii diferite: cei de la eMAG nu au dat nici un semn, cum de altfel au procedat în toată această perioadă, cei de la Bosch România au răspuns că susţin raportul celor de la Depanero, în pofida evidenţelor, iar ANPC a somat eMAG să restituie banii. După încă o lună, o persoană de la relaţii cu clienţii ai site-ului de vânzări menţionat a telefonat, iar mai apoi a trimis e-mailuri prin care s-au angajat să restituie suma. A mai trecut însă încă o lună şi alte telefoane la eMAG până când banii au fost în sfârşit restituiţi. „Cu totul a durat peste jumătate de an. Asta în pofida faptului că sunt clientul lor de mulţi ani şi am cumpărat mult de la ei. Am fost tratat cu multă neseriozitate în acest caz. Nici măcar nu şi-au cerut scuze, aşa cum ar fi fost normal”, a mai declarat clientul păgubit. Contactat, biroul de presă al eMAG nu a dat nici un răspuns. (V.S.)