Şosele însângerate ca la război

În mai puţin de patru ore, trei accidente grave au însângerat, duminică, şoselele din Botoşani. Un mort, şapte răniţi, dintre care doi trimişi la Iaşi în stare gravă şi patru maşini avariate, acesta este bilanţul celor trei evenimente rutiere. Cel mai grav dintre acestea a avut loc aproape de miezul nopţii, în localitatea Codreni din comuna Mileanca.

Un copil de 14 ani a murit, un tânăr de 22 de ani a fost rănit grav, iar şoferul, care are doar 16 ani, a fugit de la locul faptei. Toţi trei s-au urcat în maşină şi au plecat la plimbare. Din cauza lipsei de experienţă, dar şi a vitezei, tânărul de la volan, Valentin G., a pierdut controlul direcţiei. Maşina a derapat pe pietriş, după care s-a dat de mai multe ori peste cap, a lovit un stâlp şi s-a oprit cu roţile în sus într-un şanţ.

La scurt timp după accident, adolescentul de la volan, singurul scăpat aproape nevătămat, a fugit de la faţa locului, abandonându-şi prietenii răniţi. Un participant la trafic a văzut maşina răsturnată şi a sunat la 112. Cadrele medicale de la ambulanţă ajunse la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru pasagerul de 14 ani, care a fost găsit decedat. Cel de-al doilea pasager a fost preluat în stare gravă şi transportat la Spitalul Judeţean şi apoi la Iaşi.

Mama copilului mort a ajuns şi ea la faţa locului, iar când şi-a văzut fiul fără suflare a leşinat, având nevoie de îngrijiri medicale.

Minorul în vârstă de 16 ani a fost găsit luni de poliţişti, la o stână din Mileanca. A fost testat cu aparatul etilotest aproape de amiază, rezultatul fiind negativ. Adolescentul inconştient care s-a urcat la volan şi şi-a condus amicul spre moarte va fi anchetat pentru nu mai puţin de patru infracţiuni: conducere fără permis, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Cinci persoane rănite pe bulevard

Aproape în acelaşi timp, însă în centrul Botoşaniului, un autoturism Peugeot a rupt un stâlp de beton în trei. În urma accidentului, toţi cei cinci tineri din maşina care circula în viteză pe Bulevardul Mihai Eminescu, dinspre Spitalul de Copii către Poliţie, au ajuns la spital.

Martorii spun că, în dreptul Complexului, şoferul a pierdut controlul volanului după ce a depăşit, culmea ironiei, o maşină de la tractări auto, şi s-a izbit violent într-un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât maşina s-a rotit pe şosea cu faţa spre direcţia de unde venea, iar stâlpul din beton s-a rupt în trei bucăţi.

Mai mulţi trecători au sărit în ajutorul celor aflaţi în autoturism şi au sunat la 112. În scurt timp, la faţa locului au ajuns echipajele de salvare. În timp ce pompierii au scos din maşina distrusă un bărbat prins între fiare, ceilalţi răniţi au fost îngrijiţi de cadrele medicale de la ambulanţă şi echipajul SMURD de intensivă mobilă şi transportaţi la spital. Spre Urgenţele de la Mavromati a pornit şi echipajul care l-a preluat pe bărbatul încarcerat şi care era şi în starea cea mai gravă. „Pacientul a fost intubat şi transferat în comă la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi”, a precizat un medic din cadrul UPU-SMURD.

La Spitalul Judeţean au mai rămas internaţi un tânăr de 32 de ani, diagnosticat cu o fractură la picior şi unul tânăr de 26 de ani, care a suferit un politraumatism abdominal.

Alte două persoane, printre care şi şoferul, au suferit contuzii şi excoriaţii, care nu au impus internarea.

La locul accidentului s-au adunat zeci de persoane, care au filmat şi fotografiat scena coliziunii şi s-au declarat şocate de cele întâmplate. Bucăţi din betonul stâlpului şi din maşină erau împrăştiate pe o rază de câţiva metri în jurul locului impactului, iar stâlpul era susţinut doar de cabluri. Şoferul, care a scăpat nevătămat, a fost testat cu etilotestul, iar aparatul a indicat o concentraţie de 0,62 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat. „Am încercat să-l evit pe cel din faţa mea şi am tras dreapta. Circulam cu 35 la oră, l-am bliţat dar nu a vrut să se dea din faţa mea şi am tras dreapta. Eram cinci persoane în maşină. Nu am băut, dar dacă aşa a ieşit înseamnă că atâta a fost. Nu ştiu dacă s-a rupt stâlpul, trebuie să mă duc să văd”, a susţinut şoferul Peugeot-ului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băturilor alcoolice. Ulterior, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost plasat sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Maşini avariate la beţie

Un alt şofer, care s-a urcat băut la volan, a provocat duminică seară un accident la Curteşti.

Aflat la volanul unei Dacii, acesta a intrat pe contrasens într-o curbă, lovind în plin un Mercedes condus de o tânără de 28 de ani. În urma impactului, cele două maşini s-au rotit pe şosea, iar şoferiţa a fost rănită. Martorii accidentului au sunat la 112, la faţa locului ajungând un echipaj de Ambulanţă, care după ce i-a acordat femeii primele îngrijiri a transportat-o la Urgenţe.

Şoferul care a provocat accidentul era băut, aparatul etilotest indicând o concentraţie de 1.00 gram/litru alcool pur în aerul expirat. Pe numele său poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.