Bombă după creşterea salariilor

Majorarea salariilor angajaţilor primăriilor din judeţ, începând cu 1 iulie, face ca acestea să funcţioneze doar pentru plata lefurilor. Mai mult, sunt şi unele primării unde nici măcar nu s-a pus problema de măriri, ele neavând bani să-şi plătească angajaţii nici cu salariile vechi. Este cazul Primăriei Dimăcheni, care, începând cu luna aceasta, nu mai are bani. „Poate e o glumă proastă asta cu mărirea salariilor, eu nu am soluţii pentru a da bani oamenilor începând cu această lună. Nu ştiu ce o să fac, o să vorbesc cu ei şi poate vom lucra aşa o perioadă. Dacă nu, ori închidem primăria ori îi trimitem în concediu fără plată”, a spus disperat primarul comunei, Ştefan Cojocariu. Acesta susţine că a făcut numeroase adrese către Prefectură şi Consiliul Judeţean, dar nu a primit răspuns, iar acum nu exclude situaţia de a închide instituţia. „Noi avem un buget foarte mic, doar o treime din cât ne-ar trebui ca să funcţionăm, că de dezvoltare nu putem vorbi”, a mai precizat primarul.

Situaţia este gravă chiar şi în condiţiile în care primăria are doar 14 angajaţi, cu nouă mai puţin decât prevede organigrama.

Situaţia nu este una singulară, mai mulţi primari acuzând faptul că salariile au fost majorate, dar legea nu a specificat şi sursa de finanţare „Noi avem un buget de 2,7 milioane lei, iar fondul de salarii este de 1,9 milioane. Păi investiţii cu ce mai fac? Este bine că s-au mărit, dar trebuia să avem asigurată şi finanţarea, nu putem funcţiona doar pentru plata salariilor, o să existăm doar ca o clădire pentru plata acestora. Trebuie să mă descurc, dar momentan nu ştiu cum”, a spus nemulţumită, Aneta Gireadă, primarul comunei Mihai Eminescu.

Oficialul susţine că, pentru a putea face faţă majorărilor salariale şi pentru a mai face şi ceva investiţii, ar trebui daţi afară jumătate dintre cei 40 de angajaţi ai primăriei.

Edilul comunei Pomârla atrage atenţia că vor fi comune în care se va ajunge să se facă inclusiv economii la iluminatul stradal.

De la 1 august, indemnizaţiile angajaţilor primăriei sunt calculate înmulţind salariul minim brut pe economie, care este de 1.450 lei, cu un coeficient stabilit după anumite criterii, cum ar fi numărul populaţiei unităţii administrative teritoriale. Astfel, s-a ajuns în situaţia ca un primar care are comună mică, de până în 3.000 de locuitori, să aibă coeficientul patru, iar salariul să fie de 5.800 de lei. Un primar de municipiu reşedinţă de judeţ ajunge să încaseze de nouă ori salariul minim pe economie, adică 13.050 de lei.