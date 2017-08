PRIMER - Comunicat de Presă

« Alte stiri din categoria Actualitate

Bucuresti, 10 august 2017 – PRIMER: Dubla impunere fiscala practicata incepand cu 2009 la care sunt obligate fabricile de medicamente din Romania este singura cauza pentru care dispar medicamentele fabricate in Romania, iar industria farmaceutica din tara pierde competitivitate la export, in ciuda investitiilor facute in ultimii 15 de ani.



Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania, PRIMER, avertizeaza ca fabricile de medicamente din tara sunt fortate de mai bine de 8 ani sa plateasca pe langa impozitul pe profit de 16% si un impozit pe cifra de afaceri, sub forma obligatiei de plata de tip “clawback” care a ajuns incepand cu 2015 sa depaseasca valoarea impozitului pe profit.

“Aceasta dubla impunere fiscala, care a trecut in anumite trimestre de 40%, este discriminatoare si impovaratoare pentru agentii industriali din acest sector economic si reprezinta motivul pentru care membrii PRIMER au ajuns sa fabrice medicamente care nu au rentabilitate economica, existand pierderi care trec de 10%” a declarat Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. “Astfel, din cele peste 1000 de medicamente care fac obiectul dublei impuneri fiscale si care costa in marea lor majoritate mai putin de 25 Ron in farmacie sau in spital, cel putin 200 sunt nerentabile, din cauza suprataxarii aplicate in contextul celui mai mic pret din UE. Continuam sa fabricam aceste medicamente din respect pentru pacienti din Romania si cu speranta ca ele vor fi scutite in cel mai scurt timp de obligatia de plata de tip “clawback””.

Singura solutie reala pentru a opri disparitia medicamentelor ieftine este reprezentata de scutirea imediata de la plata obligatiei “clawback” a medicamentelor care costa sub 25 Ron, pentru a nu ingreuna in continuare accesul pacientilor la medicamentele fabricate in Romania si nu a afecta competitivitatea site-urilor de manufacturiere din tara.

In ciuda repetatelor semnale de alarma pe care PRIMER le-a tras la numeroase nivele, autoritatile de resort par sa nu inteleaga rolul strategic pentru sistemul sanitar si economie al fabricilor de medicamente din tara, obligandu-le pe acestea la plata simultana de impozit pe cifra de afaceri si pe profit. In lipsa unui cadru fiscal corect si predictibil, vom putea asista pe langa problemele pe care le au pacientii in a-si procura medicamentele esentiale si la inchiderea sau relocarea din tara a unor sectii de manufacturiere sau a unor fabrici intregi.

Unitatile de manufacturiere de medicamente din tara, membre ale PRIMER, au pentru urmatorii 5 ani planuri ambitioase de extindere si tehnologizare in valoare de peste 100 milioane Euro care vor crea peste 500 de noi locuri de munca; toate aceste investitii pot face din Romania in hub industrial cu deschidere pentru exporturi catre toate tarile din regiune. Aceste planuri raman insa pe hartie, pentru ca in loc sa investeasca in unitati de manufacturiere, laboratoare de calitate, centre de cercetare-dezvoltare si de studii clinice, membrii PRIMER sunt impovarati cu un impozit dublu nedrept si impredictibil, de 40%.

“Suntem incurajati de determinarea Primului Ministru Mihai Tudose de a rezolva probleme ale sistemul sanitar care treneaza de ani buni. O astfel de abordare trebuie utilizata si pentru a initia consultari cu producatorii industriali de medicamente din Romania pentru identificarea de urgenta a masurilor care sa stopeze imediat aplicarea discriminatorie a unei duble impozitari asupra unei ramuri industriale. De altfel, un dialog deschis cu fabricile de medicamente din tara poate rezolva multe din probleme aprovizionarii cu medicamente a pacientilor romani, pentru ca site-urile de manufacturiere pot introduce rapid in fabricatie aproape orice produs deficitar”, a conchis reprezentantul PRIMER.



Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.