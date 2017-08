Primar acuzat că a sabotat o familie de fermieri

« Alte stiri din categoria Actualitate

Caz ciudat în comuna Călăraşi, unde Elena Vrajotis, primarul localităţii, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani sub acuzaţia de abuz în serviciu. Motivul reţinut de anchetatori - timp de doi ani aceasta ar fi refuzat în mod nejustificat să elibereze certificatele de producător unei familii de fermieri locali.

Faptele s-ar fi petrecut în 2014, când soţii Costel şi Petronica A., consideraţi cei mai mari crescători de animale din comună, au cerut primăriei eliberarea certificatelor de producător pentru a-şi putea valorifica produsele agricole şi animalele, dar au fost amânaţi. Ulterior, ei au reiterat cererea la începutul lui 2015, de data aceasta prin avocat, dar li s-a răspuns că actul nu poate fi eliberat întrucât documentaţia este incompletă şi prezintă neconcordanţe referitor la evoluţia efectivelor de animale. Pe tot parcursul anilor 2014-2015, între cei doi şi Primărie s-a purtat o întreagă corespondenţă, atestatele de producător fiind obţinute abia în 2016.

În demersul lor, din cauza refuzului autorităţilor locale de a elibera actele, cei doi fermieri s-au adresat inclusiv instanţei de judecată, Tribunalul Botoşani obligând Unitatea Administrativ Teritorială comuna Călăraşi la plata unor daune de peste 100.000 de lei faţă de cei doi fermieri. Asta pentru că, în urma refuzului de eliberare a certificatelor de producători, soţii Costel şi Petronica A. nu au avut cum să-şi valorifice produsele şi au pierdut un contract cu un prestator de servicii. Mai mult, cei doi fermieri au făcut şi o plângere penală împotriva primarului şi a unor funcţionari din cadrul primăriei, însă iniţial procurorii au dispus clasarea cauzei din lipsă de probe. Ulterior, soluţia a fost desfiinţată de instanţă, iar dosarul a fost redeschis. În plus, o fostă angajată a primăriei, care făcea parte din comisia de specialitate pentru eliberarea certificatelor, a declarat în anchetă că ar fi fost împiedicată de primarul Vrajotis să completeze registrul agricol, pe motiv că datele nu erau reale, deşi cei doi fermieri aveau adeverinţe şi tot felul de documente de la Asociaţia Crescătorilor de Ovine, Direcţia Sanitar Veterinară, etc.

Totodată, verificările făcute de procurori au scos la iveală că toţi ceilalţi fermieri din comună au primit certificatele de producător în câteva zile de la solicitare, singurii amânaţi fiind soţii Costel şi Petronica A..

Acuzaţii respinse de edil

Contactată telefonic, Elena Vrajotis a respins acuzaţiile şi a susţinut că cei doi fermieri nu ar fi îndeplinit de fapt condiţiile cumulative impuse pentru eliberarea atestatului, cererile fiind rezolvate când au depus toate documentele solicitate. „Nu a existat niciun refuz din partea noastră. Toate documentele au fost eliberate la timp, dar aici este vorba de o lucrătură politică despre care nu pot să comentez prea mult. La emiterea carnetului de producător lucrează o comisie şi nu primarul. Cât priveşte daunele de peste 100.000 de lei, banii vor fi plătiţi de cei care se fac vinovaţi”, a declarat Elena Vrajotis. În schimb, soţii Costel şi Petronica A. o contrazic şi spun că nu au nicio implicare politică. „Tot ce am făcut, am făcut cu mâinile noastre, am muncit până nu am mai putut, avem palmele pline de bătături. Am cerut documente de la primărie şi am fost umiliţi în ultimul hal. În faţă ne spunea că ne dă, când plecam din primărie dădea dispoziţie să nu primim actele”, a povestit Petronica A.

Dosarul penal a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Botoşani, magistraţii urmând să verifice legalitatea administrării probatoriului şi a întocmirii rechizitoriului, după care se va decide data la care va începe procesul.