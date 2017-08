Şosele ciuruite şi după proteste

« Alte stiri din categoria Actualitate

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) recunoaşte că protestele botoşănenilor care ies în stradă pentru a cere drumuri bune sunt justificate, însă spune că oamenii sunt influenţaţi de politicieni. În opinia lui Costică Macaleţi, preşedintele CJ, dovada în acest sens ar fi că nicio administraţie nu a reuşit să repare drumurile, iar botoşănenii nu au făcut proteste. „Dincolo de tenta politică ce s-a dat acolo, am mai spus-o şi o repet că avem drumuri judeţene foarte, foarte proaste. Nu a reuşit nicio administraţie de până acum, şi acum merge destul de greu, să obţinem fonduri sau să implementăm proiecte legate de drumurile judeţene. Oamenii care au protestat au dreptate, drumurile sunt foarte, foarte proaste, mai ales pe Dumeni-Vorniceni. Chiar ieri dimineaţă am discutat cu doamna director de la investiţii ca să prindem pe o listă suplimentară acest drum, inclusiv drumul de la Avrămeni-Mitoc, care deserveşte trei unităţi teritorial-administrative şi ne-am dori ca la finalul mandatului meu să racordez la asfalt toate primăriile care mai sunt, cum e cazul la Dimăcheni”, a spus preşedintele CJ, adăugând că în acest an nu există bani pentru drumuri.

La sfârşitul săptămânii trecute, sute de botoşăneni au participat la cel mai amplu protest organizat până acum în judeţ din cauza stării proaste a drumurilor. Reproşurile protestatarilor au fost îndreptate în principal către Costică Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean. „Macaleţi nu uita, strada nu este a ta”, „Nu vrem marmură de Carrara, vrem asfalt de Macaleţi”, au fost doar două dintre mesajele adresate şefului Consiliului Judeţean.