Contrabandist pedofil prins la furat

Urmărit general de mai bine de jumătate de an, un botoşănean în vârstă de 28 de ani, din comuna Păltiniş, a fost capturat vineri de poliţiştii suceveni, după ce l-a prădat chiar pe cel care îi oferise adăpost.

Condamnat definitiv pentru contrabandă, la şase ani, opt luni şi 293 de zile de închisoare, respectiv la cinci ani de închisoare pentru act sexual cu un minor, Marius Ionuţ Adăscăliţei se aciuase la o fermă din comuna Frătăuţii Vechi, unde s-a oferit să lucreze ca îngrijitor de animale. Nu era singur, ci însoţit de o femeie, ambii susţinând în faţa proprietarilor fermei că nu au documente. Se întâmpla săptămâna trecută, însă, după numai trei zile, cei doi au plecat pe neaşteptate luând un televizor, un aparat de sudură şi un set de chei. Proprietarul a anunţat imediat poliţia, iar vineri seară, pe 18 august, în urma cooperării dintre poliţiştii de la mai multe structuri ale Inspectoratului Judeţean de Poliţie Suceava (IJP), Marius Ionuţ Adăscăliţei a fost identificat şi reţinut pe o stradă din oraşul Frasin. „În baza mandatelor de executare a pedepselor emise de Judecătoria Darabani, bărbatul de 28 de ani a fost escortat şi încarcerat în Penitenciarul Botoşani”, a declarat comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IJP Suceava.

Trai câştigat din infracţiuni

Deşi are numai 28 de ani, Marius Ionuţ Adăscăliţei a avut o viaţă extrem de tumultoasă. Implicat mai întâi în furtişaguri, el a scăpat de puşcărie primind pedepse cu suspendare. Ulterior, însă, el a descoperit că poate scoate bani din contrabanda cu ţigări. A preluat un transport ilegal şi a ascuns ţigările în cimitir, sperând că va scăpa, dar a fost prins şi trimis în judecată, de data aceasta condamnarea fiind cu executare. Nu a stat mult după gratii şi, imediat ce a fost eliberat, s-a apucat din nou de contrabandă. Prins în flagrant din nou, a reuşit să fugă, dar instanţa a dispus arestarea lui în lipsă. Culmea este că a ajuns să se ascundă în locuinţa unui poliţist de frontieră sucevean, Doru Alexander, din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Izvoarele Sucevei. Acesta din urmă ştia că tânărul este urmărit general şi, cu toate acestea, l-a găzduit. Ba mai mult, a accesat şi baza de date în încercarea de afla informaţii secrete. Până la urmă, poliţiştii i-au dat de urmă botoşăneanului şi, în urma unei percheziţii, l-au găsit ascuns sub pat. Arestat, Marius Ionuţ Adăscăliţei a stat din nou după gratii câteva luni, până când instanţa a dispus plasarea lui sub control judiciar. Dar tânărul nu s-a liniştit. În vara lui 2015, el a cunoscut o adolescentă, care a fugit de acasă pentru a fi alături de el. Părinţii fetei au anunţat poliţia, însă adolescenta a spus că a mers de bună voie. În schimb, cercetările au dovedit că cei doi au întreţinut raporturi sexuale. Cum fata avea sub 15 ani, Marius Ionuţ Adăscăliţei a fost acuzat de act sexual cu o minoră şi a fost condamnat la cinci ani de închisoare. De altfel, înainte ca această sentinţă să rămână definitivă, tânărul a dispărut de la domiciliu, iar poliţiştii l-au dat în urmărire generală, chiar în ajunul Crăciunului, adică pe 24 decembrie 2016.