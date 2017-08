Staţie de irigaţii inaugurată degeaba

« Alte stiri din categoria Actualitate

Specialiştii în îmbunătăţiri funciare au făcut ieri recepţia reparaţiilor la staţia de pompare din Manoleasa. În mod paradoxal, deşi ministrul Agriculturii, Petrea Daea, a cerut în timpul vizitelor la Botoşani urgentarea lucrărilor, principalul beneficiar, adică asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii, încă nu s-a înfiinţat.

Staţia de pompare de la Manoleasa a intrat în reparaţii în acest an după ce fostul prefect, Dan Nechifor, a solicitat autorităţilor din domeniu să se mobilizeze şi să ajute fermierii botoşăneni afectaţi în ultimii doi ani de secetă. Guvernul Cioloş a aprobat anul trecut livrarea gratuită a apei de irigaţii, însă în Botoşani aceasta nu putea ajunge în zonele cele mai afectate din două motive: staţia era stricată, iar botoşănenii nu erau organizaţi într-o asociaţie de profil în zona de nord-est a judeţului.

Reparaţiile staţiei au costat 100.000 de euro, iar specialiştii din cadrul Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Botoşani (SNIF) susţin că obiectivul poate funcţiona la jumătatea capacităţii sale, deoarece doar patru din cele opt pompe au fost reparate. „Capacitatea staţiei, după punerea în funcţiune a celor patru pompe, este de a alimenta canalele de transport pentru circa două-trei mii de hectare de teren. Noi am acordat tot sprijinul, inclusiv pentru autorizarea asociaţiei din Manoleasa”, a declarat Mihaela Leonte, şeful serviciului plan-exploatare din cadrul SNIF.

Asociaţia care ar putea ajuta fermierii din Manoleasa să beneficieze de staţia de pompare luptă cu birocraţia. Situaţia durează de mai mult de jumătate de an, iar autorităţile declară că procesul nu poate fi accelerat. „Nu s-au mai înfiinţat asociaţii similare în ultimii ani, iar notarii nu au experienţă. Am renunţat la colaborarea cu notarul nostru din Botoşani şi am mers la Iaşi, unde s-au mai înfiinţat. Sperăm ca până la începutul lui septembrie să avem şi avizele de la minister”, a explicat Cristinel Aroşculesei, primarul din Manoleasa.

Odată înfiinţată, asociaţia poate beneficia de subvenţii pentru extinderea sistemului.